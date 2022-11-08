Tartışmalara neden olan baharat firması hakkında bakanlık açıklama yaptı!

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

quot;Söz konusu firmanın, ülkemizden Singapur'a doğrudan bir ihracat başvurusu bulunmadığı tespit edilmiştir. Öte yandan, iddialarla ilgili, Singapur yetkili otoritesi tarafından, Türkiye'ye henüz resmi bir bildirimde bulunulmamıştır. Ancak, söz konusu haberler Bakanlığımızca ihbar kabul edilerek firma ve ürünlerine yönelik başlatılan denetimler ülke genelinde devam etmektedir. Firmanın yurt içinde satışa sunduğu ürünlere yönelik 2022 Mayıs ve Temmuz aylarında yapılan denetimlerde, sumak ürününden alınan numunelerde izin verilmeyen renklendirici tespit edilmiştir. Firma hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuş, ilgili parti-seri nolu ürünler piyasadan toplatılmıştır.quot;

Açıklamada, Bakanlığın, vatandaşların güvenilir gıda tüketmesine yönelik çalışmalarını, ilgili kanun kapsamında, aralıksız yürüttüğü belirtilerek, quot;2022 yılında bugün itibarıyla ülke genelinde 7 bin 520 personelimizle gıda işletmelerine 1 milyon 81 bin 777 denetim yapılmıştır. Vatandaşlarımızın güvenilir gıdaya ulaşması için çalışmalarımızın kararlılıkla sürdürüleceği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur.quot; ifadeleri kullanıldı.

Singapur'da ürünleri toplatılan Türk şirketin açıklamasına tepki yağdı!

Singapur Gıda Ajansı (SFA), yasaklı maddeler bulunduğu gerekçesiyle Türkiye'den ihraç edilen 'Arifoğlu' markalı 3 ürünü piyasadan çekme kararı aldı. Şirketten konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada markanın Singapur'a direkt bir ihracatı bulunmadığına ve bahsi geçen ürünün Arifoğlu markası altında ancak tedarikçiden alındığına vurgu yapılırken kullanılan ifadelere sosyal medyada tepki gösterildi.Singapur Gıda Ajansı (SFA), Arifoğlu Baharat'ın Türkiye'den ithal edilen üç ürününde gıdalarda kullanılması yasaklı olan endüstriyel renklendiriciler tespit edildiğini duyurdu.ŞİRKETTEN AÇIKLAMA GELDİPotansiyel kanserojen madde içeren üç baharat için ülkede toplatma kararı verilirken, şirketten açıklama geldi. Firmadan yapılan yazılı açıklamanın tamamı şu şekilde; "Kamuoyunun Dikkatine; Hafta sonu sosyal medya platformları üzerinde yapılan paylaşımlar ile, markamıza ait üç ürünün (Sumak, Tatlı Biber ve Tavuk Baharatı) kanserojen madde içerdiği gerekçesiyle Singapur Gıda Bakanlığı açıklaması referans gösterilerek ilgili ülkede toplatıldığı bilgileri paylaşılmıştır.

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"BAKANLIĞIN TESTLERİ NE DERECE ÖZENLİ OLDUĞUMUZU GÖZ ÖNÜNE KOYMAKTADIR"1944 yılından bu yana kesintisiz üretim ve şeffaf bilgilendirme yapan, tüm üretimlerini anbean denetleyen ve bu denetimleri ilgili bakanlıklar ile yürüten markamızın böyle bir haberle anılmasından üzüntü duyuyoruz. Arifoğlu Baharat olarak, 78 yılı aşkın süredir paketleme, raf ömrü gibi konuları hassasiyetle takip ediyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı, Bakanlığa bağlı müdürlükler ve ürünlerimizin satıldığı zincir mağazaların yaptığı testlerin sonuçları ne denli özenli bir üretim yaptığımızı göz önüne koymaktadır.

"TEDARİKÇİDEN SUMAK ÜRÜNÜ ALINMIŞTIR"

Öncelikle şunu belirtmek isteriz ki, markamızın Singapur'a direkt bir ihracatı bulunmamaktadır. Ancak bahsi geçen ürünlerin Arifoğlu markası altında olması nedeniyle sorumlu üretici olarak bu açıklamayı yapmaktayız. 2021 yılı Ekim ayında üretim tesisimizde yaşanan bir yangın sonrası üretimimiz aksamış ve bu süreçte bazı ürünleri başka tedarikçilerden alma zorunluluğumuz doğmuştur. Tedarikçimizden güvenilirliği taahhüt ile temin edilen sumak ürünü alınmıştır. Bahsi geçen ürünün dağıtıma çıkması akabinde Türkiye'de yapılan testlerde sudan tespit edilmesiyle birlikte satış kanallarındaki ve zincir mağazalardaki ürünler imha edilmek üzere toplanmıştır. Aynı zamanda şirket olarak direkt ihracat yaptığımız ülkelere de bu bildirimler gönderilmiş olup, ürünlerimiz toplatılmış ve imha edilmiştir.

"KONU HAKKINDA KAMUOYUNDAN ÖZÜR DİLİYORUZ"

Bahse konu ihracatı gerçekleştiren şirketin ürünlerimizi ihraç ettiğini bu olay ile birlikte öğrenmiş bulunmaktayız. Bu noktada geri çağırma talebimizi yeterince duyuramamış olduğumuzu görüyor ve konu hakkında kamuoyundan özür diliyoruz. Avrupa ve Amerika ülkeleri başta olmak üzere 20'yi aşan ülkeye ihracat yapan şirketimizin, sadece Singapur'da bulunan bahsi geçen ürünlere dair bildirimde bulunulduğunu söylemek isteriz.

"ARAŞTIRMALARDA BULUNACAĞIMIZI BİLDİRİRİZ"

Söz konusu olaydaki tüm sorumluluğumuz bundan ibaret olsa da, Singapur'daki gelişmelerin yakından takipçisi olacağımızı, bu ürünlerin içinde markamızın sahte üretimi olup olmadığının tespitinin yapılması için araştırmalarda bulunacağımızı bildiririz. Söz konusu gelişmeleri kamuoyu ve basın kanalları aracılığıyla şeffaf bir şekilde paylaşacağımızı belirtmek isteriz. Saygılarımızla."