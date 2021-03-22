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Yerel Tartışmada kan aktı! Damadını öldürdü
Yerel

Tartışmada kan aktı! Damadını öldürdü

Batman'da kayınpeder ile damadı arasında çıkan tartışmada kan aktı.

Yeniakit Publisher
2021-03-22 16:22:00 -
Tartışmada kan aktı! Damadını öldürdü

Batman Hasankeyf yolunda kayınpeder ile damat arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kayınpeder damadını silahla vurdu. Ağır yaralı olarak kaçan ismi öğrenilemeyen şahıs, bir benzin istasyonunda düşüp yere yığıldı. Şahıs burada hayatını kaybederken, saldırgan olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Hayatını kaybeden şahıs, otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken jandarma ekiplerinin çalışması sonucu kayınpeder yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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