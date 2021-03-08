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Yerel Tartışma yaşandı: Vatandaştan zabıtaya 'HES kodu' tepkisi!
Yerel

Tartışma yaşandı: Vatandaştan zabıtaya 'HES kodu' tepkisi!

Sakarya’nın Karasu ilçesinde Halk Pazarı girişinde gerçekleştirilen zorunlu HES kodu uygulaması vatandaşı çileden çıkardı.

Yeniakit Publisher
2021-03-08 22:09:00 -
Tartışma yaşandı: Vatandaştan zabıtaya 'HES kodu' tepkisi!

Sakarya’nın Karasu ilçesinde Halk Pazarı girişinde gerçekleştirilen zorunlu HES kodu uygulamasında HES kodunu bilmeyen vatandaşlar zabıta ekiplerinin engeline takıldı. Ekipler kalabalığı dağıtmak için uyarıda bulunurken, zabıta müdürü ile vatandaşlar arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

İçişleri Bakanlığı ve İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca Karasu Halk Pazarı’nda denetimler sıklaştırıldı. Pazara girişlerde HES kodunun gösterilmesi zorunlu hale getirildi. Kimi vatandaşlar uygulamadan memnun kalırken, kimileri uygulamadan habersiz olduğu ve HES kodunu yanında bulundurmadığı için güçlük çekti. HES kodu sorgulamasının yanı sıra zabıta ekipleri, maske ve mesafe uyarılarında bulundu. Zabıta ekiplerinin kalabalığı dağıtmak için yaptıkları uyarılar, kısa süreli tartışmaya sebep oldu. Tartışma vatandaşların dağılmasıyla son buldu.

Duruma tepki gösteren Ali Güler adlı vatandaş, “Zabıtanın görevi nedir? Orada insanları bebek azarlar gibi azarlıyorlar. İnsanca gidip uyaracak. Bu nedir ya?” dedi.

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