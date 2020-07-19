Tartışma sonrası Mehmet Metiner'den ilk açıklama

AK Partili eski milletvekili Mehmet Metiner ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasındaki tartışma büyüyor. Canlı yayında yaşanan, "FETÖ'cüler göreve getiriliyor" tartışmasını Twitter'a taşıyan Metiner, Soylu hakkında eleştirilerde bulundu.

Canlı yayındaki tartışma

CNN Türk canlı yayınına konuk olan Mehmet Metiner'in, "FETÖ'cüler göreve getiriliyor" sözleri üzerine Bakan Soylu yayına telefonla bağlandı. Soylu, Metiner'in sözlerini "Haksızlık" olarak niteleyerek, "Bir tek FETÖ'cüyü göreve getirmişsem ve bu söylenmiyorsa bu ülkemize ihanettir" dedi.

Metiner, Soylu'nun eleştirileri sonrasında söz almak istedi ancak Bakan Soylu, "Ben müsaade falan etmiyorum. Siz söyleyeceğinizi söylediniz. Hayırlı akşamlar diliyorum" diye karşılık verdi. Bunun üzerine de Mehmet Metiner, "Sizden müsaade istemedim Sayın Bakanım siz müsaade mercii değilsiniz" diyerek karşılık verdi.

Metiner açıklama yaptı

Bu gelişmeler doğrultusunda Twitter hesabından yeni bir açıklama yapan Mehmet Metiner, Bakan Soylu ve kurmayları hakkında eleştirilerde bulundu. "Cumartesi akşamı CNN Türk'te katıldığım programda asla partimi ve hükümetimi eleştirmedim. Tam tersine her zamanki gibi yüreklice savundum." diyen Metiner, yazılı bir açıklama yaptı. Açıklama şu şekilde: