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Tartışma sonra silahlar çekildi! 1 kişi öldü

Aydın'da iki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönmesinin ardından silahlar çekilince bir kişi hayatını kaybetti.

28 Ekim 2018 Pazar 15:20
Tartışma sonra silahlar çekildi! 1 kişi öldü

Aydın’ın Efeler ilçesi Kuyucular Mahallesinde meydana gelen silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Olay Kuyucular Mahallesi’nde saat 13.30 sıralarında gerçekleşti. Kuyucular Mahallesinde iki grup arasında henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından silahların ateşlenmesi ile birlikte iki kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan iki kişi Aydın Devlet Hastanesi ve Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Silahlı kavgada vurularak yaralanan ve ambulansla hastaneye kaldırılan Cüneyt Erez (39) hastanede hayatını kaybederken, diğer yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 15:20
  1. silahlı kavga
  2. Jandarma
  3. 112 Acil Sağlık
  4. Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi
  5. Aydın Devlet Hastanesi

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