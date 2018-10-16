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Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü...Gaziantep'te dehşet

Gaziantep'te, pastanede karşılaşan iki husumetli tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Hüseyin A., Mehmet Kara'yı çeşitli yerlerinden bıçakladı.

16 Ekim 2018 Salı 16:28
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü...Gaziantep'te dehşet

Olay, sabah saatlerinde, Çıksorut Mahallesi'nde meydana geldi. Tekstil işiyle uğraşan Mehmet Kara (26), simit almak için girdiği pastanede, aralarında husumet olan Hüseyin A. ile karşılaştı. Kara ile Hüseyin A. arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Hüseyin A., Kara'yı çeşitli yerlerinden bıçakladı. Kara, kanlar içinde yere yığılırken, çevredekiler, sağlık ekibine haber verdi. Hüseyin A. ise bu sırada kaçtı.

İhbarla gelen sağlık görevlileri, Kara'yı ağır yaralı olarak ambulansla Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kara, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Mehmet Kara'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarınca teslim alınıp, toprağa verildi.

Polis, Hüseyin A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

KAVGA ANI KAMERADA

Gaziantep'te Mehmet Kara'nın, dün gece husumetlisi Hüseyin A. tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü kavga anları, pastanenin güvenlik kamerasınca kaydedildi. 

Görüntülerde, simit almak için gelen Hüseyin A.'dan sonra Mehmet Kara'nın pastaneye girdiği görülüyor. Kara'nın Hüseyin A.'ya sataşarak, tokat attığı, Hüseyin A.'nın ise cebinden çıkardığı bıçağı ona sapladığı anlar da görüntülerde yer alıyor. 

Görüntülerde, yaralı Mehmet Kara'nın yere yığıldığı, Hüseyin A.'nın ise bindiği motosikletle olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

Güvenlik kamerası kayıtları, polis tarafından incelemeye alındı.

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 16:28
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  2. GAZİANTEP
  3. DEHŞET
  4. KAVGA

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