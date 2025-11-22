  • İSTANBUL
Yerel Tartışma kanlı bitti! Evden aldığı tüfekle arkadaşını vurdu
Iğdır Melekli beldesinde gece yarısı çıkan tartışma, av tüfeğiyle son buldu. Gökberk Şahin olay yerinde yaşamını yitirirken, şüpheli Vahdet E. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Iğdır’ın Melekli beldesinde gece yarısı sokak ortasında başlayan bir tartışma, dakikalar içinde ölümcül bir hesaplaşmaya döndü. Olay, saat 03.00 sıralarında, Melekli beldesinde meydana geldi. Vahdet E. ile Gökberk Şahin arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Vahdet E., evinden getirdiği av tüfeğiyle Gökberk Şahin'e ateş etti. Şahin, olay yerinde hayatını kaybetti.

 

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, Vahdet E.’yi yakalayıp gözaltına aldı. Gökberk Şahin'in cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Iğdır Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

