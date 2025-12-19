  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

AK Parti “Terörsüz Türkiye” raporunu TBMM'ye sundu

Alayı idamlık bunların! İran'dan Türkiye'ye bakın ne getirdiler

Nedim Şener’den Özgür Özel’e Brüksel tokadı: “Bu acziyet CHP’nin itibarını yerle bir ediyor!”

Şamil Tayyar'dan Mehmet Akif Ersoy açıklaması: Tablo ağır, çürüme lokal değil! Tüm bünye tehdit altında

Muhittin Böcek kendini kurtarmak için çalışanlarını ateşe attı! "Haberim yoktu" diyerek suçu alt kadroya yükledi

Bakan Tunç'tan "Sanal Bahis" açıklaması

Elebaşı Gülen’in yeğenine MİT ve TEM’den ortak operasyon: İstanbul’da enselendi

Yasa dışı bahis dünyasında taşlar yerinden oynuyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sert uyarısının ardından dev düzenleme için düğmeye basıldı.

Böyle emlakçıları silin piyasadan! Ticaret Bakanlığı acımadı

Hakan Fidan ‘Sabrımız tükeniyor’ dedi, SDG-Şam görüşmeleri hızlandı
Yaşam Tartışma cinayetle bitti: Ablasını bıçakladı, evi yaktı
Yaşam

Tartışma cinayetle bitti: Ablasını bıçakladı, evi yaktı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Tartışma cinayetle bitti: Ablasını bıçakladı, evi yaktı

Kuzey İrlanda’nın Randalstown kentinde yaşanan kan donduran olayda, Kornelijus Bracas’ın 37 yaşındaki ablasını bıçakladıktan sonra evi ateşe verdiği belirtildi. Ağır yaralanan kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, olay sırasında evde bulunan 12 yaşındaki yeğeni de ağır yaralı olarak tedavi altına alındı. Dün mahkemeye çıkarılan Bracas, savunmasında akıl sağlığını kaybettiğini öne sürerken, savcılık sanık için en az 20 yıl hapis cezası talep etti.

Kan donduran olay, Kuzey İrlanda'nın Randalstown bölgesindeki bir evde 2023’te yaşandı. 27 yaşındaki Kornelijus Bracas, aralarında tartışma çıkması üzerine kendisinden on yaş büyük ablası Alesia Nazarova'yı boynundan bıçakladı. Hızını alamayan Bracas, içinde yeğeninin de olduğu evi dakikalar içinde ateşe verdi ve olay yerinden kaçtı.

GENÇ ANNE KURTARILAMADI, KIZI AĞIR YARALI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, genç anne yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 12 yaşındaki kızı ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kadının kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için cesedi adli tıpa gönderildi.

Gelen otopsi raporlarında Alesia’nın boynundan 15 kez, karnından da 4 kez bıçaklandığı tespit edildi. Kadının vücudunun yüzde 60’ının yanmış olduğu ortaya çıktı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, cinayet günü ikili arasında tartışma çıktığı, kız kardeşinin kendisine bağırmasının ardından Kornelijus’un kontrolünü kaybettiği öğrenildi. Polise verdiği ifadede cinayeti itiraf eden Kornelijus, mutfaktan bir bıçak alarak ablasının boğazını kestiğini ve cesedinin etrafına çöp koyup ateşe verdiğini söyledi. Cani genç ayrıca, yeğeninin yatak odasının kapısının önünde yangın çıkardığını da itiraf etti.

Kornelijus’un daha önce de annesi ve babasına saldırdığı tespit edildi. Dün çıkarıldığı mahkemede ‘akıl sağlığını kaybettiğini’ savunan adamın en az 20 yıl hapsi isteniyor.

Antalya’daki cinayette iddianame hazır! Ağırlaştırılmış müebbet istendi
Antalya’daki cinayette iddianame hazır! Ağırlaştırılmış müebbet istendi

Gündem

Antalya’daki cinayette iddianame hazır! Ağırlaştırılmış müebbet istendi

Kıskançlık cinayeti: Tekvando hocasına ömür boyu hapis
Kıskançlık cinayeti: Tekvando hocasına ömür boyu hapis

Gündem

Kıskançlık cinayeti: Tekvando hocasına ömür boyu hapis

Cinayetin sebebini açıkladı! Güllü'nün kardeşinden şok eden iddia
Cinayetin sebebini açıkladı! Güllü'nün kardeşinden şok eden iddia

Gündem

Cinayetin sebebini açıkladı! Güllü'nün kardeşinden şok eden iddia

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23