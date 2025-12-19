Tartışma cinayetle bitti: Ablasını bıçakladı, evi yaktı

Kan donduran olay, Kuzey İrlanda'nın Randalstown bölgesindeki bir evde 2023’te yaşandı. 27 yaşındaki Kornelijus Bracas, aralarında tartışma çıkması üzerine kendisinden on yaş büyük ablası Alesia Nazarova'yı boynundan bıçakladı. Hızını alamayan Bracas, içinde yeğeninin de olduğu evi dakikalar içinde ateşe verdi ve olay yerinden kaçtı.

GENÇ ANNE KURTARILAMADI, KIZI AĞIR YARALI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, genç anne yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 12 yaşındaki kızı ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kadının kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için cesedi adli tıpa gönderildi.

Gelen otopsi raporlarında Alesia’nın boynundan 15 kez, karnından da 4 kez bıçaklandığı tespit edildi. Kadının vücudunun yüzde 60’ının yanmış olduğu ortaya çıktı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, cinayet günü ikili arasında tartışma çıktığı, kız kardeşinin kendisine bağırmasının ardından Kornelijus’un kontrolünü kaybettiği öğrenildi. Polise verdiği ifadede cinayeti itiraf eden Kornelijus, mutfaktan bir bıçak alarak ablasının boğazını kestiğini ve cesedinin etrafına çöp koyup ateşe verdiğini söyledi. Cani genç ayrıca, yeğeninin yatak odasının kapısının önünde yangın çıkardığını da itiraf etti.

Kornelijus’un daha önce de annesi ve babasına saldırdığı tespit edildi. Dün çıkarıldığı mahkemede ‘akıl sağlığını kaybettiğini’ savunan adamın en az 20 yıl hapsi isteniyor.