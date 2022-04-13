Tartışma çıkaran fotoğraf! “Türkiye’yi Atatürk bu hale getirdi” demek mi istediler?

CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı Haydaroğlu Mahalle Muhtarı Şahap Canoğulları ve Seyhan Mahalle Muhtarı Ersen Bahçeci ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Mustafa Kemal’in fotoğraflarının önünde poz veren CHP’li vekil ve muhtar kasalara doldurulmuş ve daha çok ceza, boşanma, icrayı içeren tebligatların bulunduğu sandığı önlerine koydu.

Mustafa Kemal’in fotoğraflarının önünde tebligatlarla birlikte poz verilmesi, “Atatürk Türkiye’yi bu hale getirdi mi demek istediler?” sorusunu akıllara getirirken “Türkiye’nin batılılaşma adımlarının eleştirisi mi?” yorumlarına da neden oldu.

“Tebligatlar çok arttı”

Mahalle muhtarlığında kasalara doldurulmuş halde alıcılarını bekleyen tebligatlar eşliğinde konuşan muhtar Şahap Canoğulları ise olduğunu iddia ettiği ekonomik krizin boşanma oranlarını artırdığını ileri sürdü.

“Boşanma davaları arttı”

Seyhan Mahalle Muhtarı Ersen Bahçeci ise “Vatandaşımız zor durumda. Trafik cezası, boşanma davaları, icra dosyaları geliyor. Elektrik, su paralarını ödeyemeyen insanlar var. Her gün onlarca, yüzlerce cezalar geliyor. Ekonomik nedenlerden dolayı aile içi şiddet artıyor, boşanma davaları artıyor” hezeyanlarını savurdu.