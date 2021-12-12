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Yerel Tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü
Yerel

Tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-12 02:14:00 -
Tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü

Olay, Yeniköy Mahallesi otoban köprüsü yakınlarında saat 23.00 sıralarında meydana geldi. İki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Emrah Yarav (25) vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralandı.

Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptıkları ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsa ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırırken, olayın şüphelisi ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan Yarav doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Yarav'ın ölüm haberini alan ailesi ve yakınları yasa boğuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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