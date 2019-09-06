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Tartışılan “haç” sembolleri yıkıldı

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde Kayabaşı Yaylası’nda Arap turistlerin satın aldığı arsa üzerine yaptıkları iki konutun dış cephesindeki ‘haç’ sembolü gelen tepkiler üzerine yıkıldı.

06 Eylül 2019 Cuma 10:47
Tartışılan “haç” sembolleri yıkıldı

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde Kayabaşı Yaylası’nda Arap turistlerin satın aldığı arsa üzerine yaptıkları iki konutun dış cephesindeki ‘haç’ sembolü gelen tepkiler üzerine yıkıldı.


Akçaabat ilçesindeki yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerlerinden biri olan 1800 rakımlı Kayabaşı Yaylası’nda iki Arap ailenin satın aldıkları arsa üzerine yaptıkları evin dış cephesindeki “haç” sembolü tartışmalara neden oldu. Hristiyanların dini sembolünü anımsattığı için tepkilere neden olan “haç” sembolü alınan karar gereği yıkıldı.


“Haç” sembolünün yıkımının ardından yaklaşık 2 aydır hiçbir çalışmanın yapılmadığı evlerin işçilerinden yöre sakini Hüseyin Marabaoğlu, “Kesin olmamakla bizim bildiğimiz müteahhidin proje dışında işi yaptığı. Proje dışında yapılan


işçilikte de bu şekil ortaya çıktı. İnşatların bir takım işçiliğinde ben de vardım. İşçilik bu şekilde ortaya çıktıktan sonra halk arasında söylentiye sebep oldu. Hatta çevrede bile söylentiye sebep oldu. Nihayetinde müteahhit de bunu yıktı. Yıktıktan sonra proje usulüne uygun yapılacağı düşüncesiyle beraber şu anda beklemekte” dedi.


“Haç” sembolüne benzeyen yapıdan rahatsız olduklarını dile getiren Marabaoğlu, “Yaklaşık 2 aydır bu şekilde yıkılmış duruyor. Yıkma işinde biz de vardık. Çevrede haç işaretine benzetildi diye söylenti oldu. Köyümüzde bu kabul edilemez. Bundan biz de rahatsız olduk” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 10:47
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