Tarsus’ta trafik kazaları: 1 ölü, 2 yaralı Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, eski Ankara yolu Sağlıklı Mahallesi yakınlarında Z.K. idaresindeki 33 P 1938 plakalı otomobil, karşı yönden gelen ve üzerinde Mahmut Çelik ve Murat Sarı’nın (30) bulunduğu 33 PF 567 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Motosiklette bulunan Murat Sarı kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan arkadaşı Mahmut Çelik ise Mersin Şehir Hastanesine kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Z.K. gözaltına alındı.

İkinci kaza ise ilçeye bağlı Dadalı Mahallesinde meydana geldi. M.K. yönetimindeki 33 PS 803 plakalı hafif ticari araç, Tarsus istikametine seyir halindeyken karşı yönden gelen Mehmet Deniz’in (20) kullandığı 01 AKM 48 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada yaralanan Mehmet Deniz, Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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