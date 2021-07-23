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Ekonomi Tarsus Üniversitesi 11 Öğretim Üyesi alacak
Ekonomi

Tarsus Üniversitesi 11 Öğretim Üyesi alacak

Tarsus Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre 11 Öğretim Üyesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-07-23 13:38:00 -
Tarsus Üniversitesi 11 Öğretim Üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Tarsus Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48.maddesi, 2547 sayılı Kanunun 23 ., 24. ve 26. maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Tarsus Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacak.

Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular Tarsus Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na, Doktor Öğretim Üyesi başvuruları ise ilgili fakülte dekanlıkları veya meslek yüksekokulu müdürlüklerine şahsen veya posta yoluyla yapılacak. (Posta ile yapılacak başvurularda postadaki gecikmeler nedeniyle son başvuru tarihinden sonra ulaşan başvurular kabul edilmeyecek).

Başvuru formlarına ve Tarsus Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi’ne www.tarsus.edu.tr adresinden erişilebilir.

Başvuru süresi, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarih itibariyle 15 (on beş) gündür. Süresi içinde yapılmayan başvur ular ile eksik belgeli yapılan başvurular dikkate alınmayacak.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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