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Tarsus beyaz üzümünün taneleme sorunu çözüldü

Tarsus Belediye Başkan Yardımcısı Ali Erhan Okyay, Tarsus beyazı üzüm çeşidinin taneleme sorununun çözüldüğünü belirterek, üzümün rengi, kokusu ve tadıyla oynanmadan dayanaklığının artırıldığını söyledi.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 14:18
Tarsus beyaz üzümünün taneleme sorunu çözüldü

Tarsus Belediye Başkan Yardımcısı Ali Erhan Okyay, Tarsus beyazı üzüm çeşidinin taneleme sorununun çözüldüğünü belirterek, üzümün rengi, kokusu ve tadıyla oynanmadan dayanaklığının artırıldığını söyledi.


Tarsus Belediyesi, Ticaret Odası, Ticaret Borsası ve Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nün ortak çalışmaları sonucu, Tarsus beyazı üzümün taneleme sorunu çözüldü. Projenin dördüncü yılı tamamlanırken, Tarsus beyazı üzümünün, mutasyon ıslahı yoluyla sap güçlendirmesi yapıldı.


Çalışmaları yerinde inceleyen Tarsus Belediye Başkan Yardımcısı Ali Erhan Okyay, Tarsus beyazının dünya markası yolunda ilerlediğini söyledi. Projenin 5 yıllık olduğunu belirten Okyay, "Gelecek yıl projenin süresi tamamlanıyor. Daha sonra projenin ikinci aşamasına geçilecek. Üzümün rengi, kokusu ve tadıyla oynamadan dayanaklığı artırıldı. Bu çalışmayla birlikte Tarsus beyazı üzüm çeşidinin pazar payını ve ihracatı artırmayı hedefliyoruz. Böylelikle hem üreticimiz hem de bağcılık sektörü daha fazla kazanç sağlayacaktır. Bunun yanı sıra erkenci çeşit olarak da verimlilik alacağımıza inandığımız Tarsus beyazı üzümümüzün, örtü altı uygulamaları için pilot bölge seçerek, önümüzdeki sezon çalışmalara başlayacağız" dedi.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 14:18
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