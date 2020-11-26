TARSİM teminatı altına alınacak riskler belirlendi

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Karar kapsamında bitkisel ürünler için dolu ana riskiyle birlikte fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını, yaban domuzunun tarla ürünlerine, sebzelere ve çileğe verdiği zararlar, pamuğa yağmurdan kaynaklı miktar kaybı zararı ve ayçiçeğine kuş zararı ek riskleri dolu paketi halinde verilecek. Köy bazlı kuraklık verim sigortasıyla, kuru tarım alanlarında yetiştirilen buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, nohut, kırmızı mercimek ve yeşil mercimek ürünleri ile bu ürünlerin sertifikalı tohumluklarında, dolu paketi dışında, kuraklık, don, sıcak rüzgar, sıcak hava dalgası, aşırı nem, aşırı yağış risklerinden kaynaklı verim azalışları da teminat altında değerlendirilecek. Büyükbaş hayvanlar için ölüm riski ve ek olarak isteğe bağlı olmak üzere hırsızlık, terör, grev, lokavt ve halk hareketleri riskleri ilgili genel şartlar ile tarife ve talimatlar kapsamında, mevcut tesis, işletme ve yetiştiricilik bilgileri dikkate alınarak TARSİM tarafından teminat altına alınacak. Karar, 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girecek.