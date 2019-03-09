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Tarlaya koyun girmesi kavgasında kan aktı

Edirne'nin İpsala ilçesinde, koyunların buğday tarlasına girmesi sebebiyle iki aile arasında çıkan silahlı kavgada, 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

09 Mart 2019 Cumartesi 16:24
Tarlaya koyun girmesi kavgasında kan aktı

Edirne'nin İpsala ilçesinde, koyunların buğday tarlasına girmesi nedeniyle iki aile arasında çıkan silahlı kavgada, 2 kişi yaralandı. 

Alınan bilgiye göre, Kumdere köyünde H.K. (41), S.K. (52) ve H.K. (47), buğday tarlalarına koyunlarının girmesi sebebiyle aralarında husumet bulunan R.T. (62) ve oğlu R.T. (26) ile tartışmaya başladı.

Jandarmalar olay yerinde

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine R.T ile oğlu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken olay yerine jandarma ekibi sevk edildi. 

Ekipler, silahlı kavgaya karışanları gözaltına aldı, 3 av tüfeğine de el koydu. 

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K. ve H.K. tutuklanırken H.K, R.T. ve R.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 16:24
  1. Edirne
  2. İpsala ilçesi
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  4. tarla

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