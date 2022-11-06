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Aktüel Tarlaya devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Aktüel

Tarlaya devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-06 18:12:00 -
Tarlaya devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Hanifi K. idaresindeki 10 LC 023 plakalı otomobil, Göksun-Elbistan Karayolu Çağılhan Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki boş tarlaya devrildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki, Döndü K. ve Kadir K. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekiplerce araçtan çıkarılan yaralılar, Afşin Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazada ağır yalanan sürücü Hanifi K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

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