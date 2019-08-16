Tarlalarda oluşan dev obruklar paniğe neden oldu Afyonkarahisar’ın Emirdağ İlçesinde tarlalarda oluşan dev obruklar paniğe neden oldu.

Afyonkarahisar’ın Emirdağ İlçesinde tarlalarda oluşan dev obruklar paniğe neden oldu.

Emirdağ İlçesinde özellikle tarım arazilerinin bulunduğu Yeniköy ve Sığırcık köylerinde son günlerde bir biri ardına büyük obruklar oluştu. Tarlaların içerisindeki metrelerce derinlikteki göçükle karşılaşan köylüler büyük panik ve endişe yaşadı. Obruk görüntülerini sosyal medyada paylaşan çiftçiler yetkililerden konunun araştırılmasını istedi.

Obrukların Denizli depremiyle ilgisinin olup olmadığı ise merak ediliyor.

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