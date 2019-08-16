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Tarlalarda oluşan dev obruklar paniğe neden oldu

Afyonkarahisar’ın Emirdağ İlçesinde tarlalarda oluşan dev obruklar paniğe neden oldu.

16 Ağustos 2019 Cuma 16:21
Tarlalarda oluşan dev obruklar paniğe neden oldu

Afyonkarahisar’ın Emirdağ İlçesinde tarlalarda oluşan dev obruklar paniğe neden oldu.


Emirdağ İlçesinde özellikle tarım arazilerinin bulunduğu Yeniköy ve Sığırcık köylerinde son günlerde bir biri ardına büyük obruklar oluştu. Tarlaların içerisindeki metrelerce derinlikteki göçükle karşılaşan köylüler büyük panik ve endişe yaşadı. Obruk görüntülerini sosyal medyada paylaşan çiftçiler yetkililerden konunun araştırılmasını istedi.


Obrukların Denizli depremiyle ilgisinin olup olmadığı ise merak ediliyor.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 16:21
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