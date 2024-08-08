Tarladaki hasat hazine değerinde! Komandolar ve dronlar kuş uçurtmuyor

Türkiye'nin dünyaya en çok ihraç ettiği ürünler arasında yer alan ve her yıl ülkeye 2 milyar doların üzerinde döviz girişi sağlayan fındık hasadında bu yılki rekolte çiftçinin yüzünü güldürdü.



JANDARMALAR FINDIK TARLASININ BAŞINDA NÖBET TUTTU



Kocaeli'de hasat zamanı başlarken Kandıra ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler üreticilerin tarlalarına girerek topladıkları fındıkları alarak kayıplara karışıyor. Bunun üzerine Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando ekipleri, fındık hırsızlığına karşı özel ekip kurarak harekete geçti.

1 Ağustos itibariyle jandarma asayiş timleri ile jandarma asayiş komando timleri, gece gündüz fındık tarlalarında nöbet tutuyor. Komando birlikleri, gece görüş ile termal kabiliyeti olan dron ve teknik cihazlarında yardımıyla tarlara yabancı kimsenin girmesine müsaade etmiyor.

KİLOGRAM FİYATI BELİRLENMİŞTİ

Toprak Mahsulleri Ofisi, 2024-2025 dönemi kabuklu fındık alım fiyatlarını geçtiğimiz günlerde açıkladı. Yapılan duyuruya göre Giresun kalite için ortalama fiyat kilogram başına 135 lira, levant kalite için de 133 lira oldu.



KABUKLU FINDIK ALIMLARI 19 AĞUSTOS'TA BAŞLAYACAK

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kabuklu fındık alımlarına 19 Ağustos'ta başlanacak, alımlar önceki yıllarda olduğu gibi randevulu yapılacak. Üreticiler, 12 Ağustos'tan itibaren Toprak Mahsulleri Ofisi iş yerleri ile www.tmo.gov.tr ve e-devlet üzerinden randevu alabilecek.

Bakanlığın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Yeni hasat sezonu ve kabuklu alım fiyatları üreticilerimize hayırlı olsun" ifadesi kullanıldı.