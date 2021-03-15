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Ekonomi Tarlada ve halde kalan ürün dijital ortamda pazarlanacak
Ekonomi

Tarlada ve halde kalan ürün dijital ortamda pazarlanacak

Yeni reform paketinde tarlada ya da halde kalan ürünlerin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen uygulamayla elektronik ortamdan pazarlanması öngörülüyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-15 10:14:00 -
Tarlada ve halde kalan ürün dijital ortamda pazarlanacak

Pakette yer alan Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) uygulaması sayesinde taze meyveler ve sebzeler hızla alıcılarla buluşturulacak. Her ölçekteki çiftçi, ürünü için pazar bulabilecek. Tüketici ve esnaf da istediği kalitede ürün tedarik edebilecek. Sebze ve meyve zayiatının azaltılması için soğuk zincir oluşturulmasına da destek verilecek. Tarımsal üretim planlamasına katkı sağlamak, üretimde öngörülebilirliği arttırmak ve fiyat dalgalanmalarının önüne geçmek için sözleşmeli tarım mekanizmaları geliştirilecek. İşlenmemiş gıda fiyatlarında aracılık maliyetlerini de düşürecek olan Hal Yasası Teklifi Meclis’e sunulacak. Kurulacak Erken Uyarı Sistemi üzerinden özellikle üretim, toptan ve perakende aşamasında gıda zincirinin tamamı anlık olarak takip edilip raporlanacak.

İlave çalışmalar yapılmalı

Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, gelinen aşamada pazarlama imkânı bulunamayan ürünlerle ilgili çalışmalar yapılmasının önem taşıdığını söyledi. Tavşan, “DİTAP, online satış sistemi. Yaş meyve ve sebzenin online pazarlanması için altyapı çalışması yapılması gerekiyor. Meyve ve sebzenin de uzaktan satılabilmesi için boyutu, cinsi ile marka değerine göre hem standardının hem de sınıflandırma sisteminin oluşturulması lazım. Domatesten söz ediliyor ama hangi boydaki, hangi cins ürün? Ayaş domatesi mi? Bunların hepsinin bir altyapıyla belirlenmiş olması gerekiyor. Ona göre alıcı ‘Şu boydaki ve şu cinsteki domatesten 250 kasa alacağım’ diyecek” şeklinde konuştu.

Borsa altyapısı oluşturulsun

Tavşan, ürünün uzaktan pazarlanabilmesi için bir borsa altyapısının oluşturulmasını da önerdi. Tavşan, ayrıca aracılık maliyetlerinin artmasını kendilerinin de istemediğini dile getirdi. Tarladan sofraya ürün zincirinde üretici-hal-perakendeci süreçlerinin olması gerektiğine işaret etti. Tavşan, “Şu anda öyle bir sistem var ki haller bile artık devre dışı kaldı. Büyük marketler piyasayı ele geçirdi. Marketler ya ürün alıyor ya da almıyorlar. Haliyle üretici mağdur oluyor. Pazarcıları, halleri, manavları ve yerel marketleri yaşatmamız lazım” diye konuştu.

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