Tarlada ölümcül virüs! Kimse fark etmemiş

ABD’nin güney eyaletlerindeki pamuk tarlalarında yaklaşık 20 yıldır fark edilmeden yayılan yeni bir virüs tehdidi tespit edildi. Son bulgular, yakın zamanda ortaya çıktığı düşünülen cotton leafroll dwarf virus’un (CLRDV – pamuk yaprak kıvrımı cüce virüsü) aslında 2006 yılı civarında bazı bölgelerde pamuk bitkilerine bulaşmış olduğunu ortaya koyuyor.

ABD Tarım Bakanlığı Tarımsal Araştırma Servisi (USDA-ARS) ve Cornell Üniversitesi’nden bilim insanlarının Plant Disease dergisinde yayımladığı araştırma, bu virüsün ABD pamuk üretiminde ilk ne zaman ve nerede ortaya çıktığına dair uzun süredir kabul gören inanışları çürütüyor. Araştırmacılar ayrıca, geçmişte toplanmış örneklerde daha önce gözden kaçan patojenleri ortaya çıkarmak için gelişmiş veri madenciliği tekniklerinin nasıl kullanılabileceğini gösteriyor.

Cornell Üniversitesi'nde doktora sonrası araştırmacı olarak görev yapmış ve şu anda Iowa Eyalet Üniversitesi’nde Bitki Patolojisi, Entomoloji ve Mikrobiyoloji Bölümü’nde Yardımcı Doçent olan Alejandro Olmedo-Velarde, “CLRDV, ilk kez 2017’de resmi olarak tespit edildiği için virüsün ABD’ye yeni girdiği varsayılıyordu. Ancak çalışmamız, bu virüsün aslında ülkenin pamuk kuşağında uzun zamandır var olduğunu ortaya koyuyor. 2006’da Mississippi, 2015’te Louisiana ve 2018’de Kaliforniya’dan alınan örneklerde virüsün açık izlerini bulduk.” dedi.

Araştırma ekibi, bulgularını doğrulamak için 2023 yılında Güney Kaliforniya’da saha araştırmaları gerçekleştirdi. Alınan yeni pamuk örneklerinin laboratuvar testleri, CLRDV’nin hâlihazırda Kaliforniya’da bulunduğunu ve eyalette virüsün ilk resmi raporunun bu şekilde kaydedildiğini doğruladı.

Araştırma ekibi, büyük ölçüde halka açık genetik veri tabanlarında yer alan mevcut verilerin yeniden analizine dayandı. Bu veri madenciliği çalışmaları sayesinde, güncel ABD virüs suşlarıyla büyük benzerlik taşıyan viral diziler keşfedildi. Bu da CLRDV’nin zaman ve coğrafya içinde yayılımına dair daha kapsamlı bir tablo ortaya koydu. Araştırma, gelecekteki hastalık gözetimi ve hazırlık süreçlerini geliştirmek için herkesin erişebileceği veri tabanlarının önemine dikkat çekiyor.

Araştırmacılar, beklenmedik bir şekilde virüs izlerine alışılmadık bir yerde de rastladı: Kaliforniya’da yapılan bir araştırmada incelenen bir ineğin midesinden alınan örnekte. Veriler, ineğin virüs bulaşmış bitkisel yem yemiş olabileceği ihtimalini destekliyor. Bu bulgu hayvanların enfekte olduğunu göstermese de, CLRDV’nin ABD’de resmi olarak rapor edilmeden önceki yayılımı hakkında yeni ipuçları sunuyor.

Araştırma aynı zamanda pamuk patolojisinde uzun süredir tartışılan bir sorunu da yeniden gündeme taşıyor: bronz solgunluk (bronze wilt). Araştırmacılar, CLRDV ile bronz solgunluk belirtileri arasında potansiyel bir bağlantı olabileceğini öne sürüyor. Olmedo-Velarde, “Artık daha fazla çalışma bulgularımızla örtüştükçe, bu fikir daha fazla kabul görmeye başladı. Bu durum, yıllardır süren ürün kayıplarını açıklamaya ve virüs izleme stratejilerini şekillendirmeye yardımcı olabilir.” dedi.

Tarım Araştırma Servisi’nden bilim insanı Dr. Michelle Heck, “Üreticiler için bu bulgular hem bir uyarı hem de harekete geçme çağrısı niteliğinde. CLRDV, ABD tarlalarında düşünüldüğünden çok daha uzun süredir var ve mevcut raporların ötesinde daha geniş bir yayılıma sahip olabilir. Virüsün bu kadar uzun süre nasıl fark edilmeden kaldığını ve neden şimdi daha büyük bir sorun haline geldiğini anlamak, etkili yönetim stratejileri geliştirmek için kritik önem taşıyor.” dedi.