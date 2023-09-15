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Aktüel

Tarlada hayvanları otlatırken buldu! Baş ağrısını geçiriyor diye iddia edilen şeyi satışa koydu: Tam 5 milyon TL!

Yeniakit Publisher
2023-09-15 22:14:00 - 2023-09-15 22:21:10
Tarlada hayvanları otlatırken buldu! Baş ağrısını geçiriyor diye iddia edilen şeyi satışa koydu: Tam 5 milyon TL!

Muş'ta yaşayan 17 yaşında olan Habil Bardakçı hayvanları otlatırken tarlada gizemli bir taş buldu… Meteor olduğunu iddia ettiği taşı, satışa koydu: Tam 5 milyon TL!

Muş'ta yaşayan 17 yaşındaki Habil Bardakçı hayvanları otlatırken tarlada gizemli bir taş buldu… Taştan yayılan koku nedeniyle baş ağrısı yaşayan Bardakçı, araştırmaya koyuldu… Meteor olduğunu iddia ettiği taşı, satışa koydu: Tam 5 milyon TL!

Muş'un Cevizlidere Köyü'nde yaşayan 17 yaşındaki Habil Bardakçı, hayvan otlatırken farklı yapısı ve rengi olan bir taş fark etti.

Hemen alıp evine getirdi. Bölgede yıllardır hayvancılık yapan aile, bu farklılıkta bir taşı daha önce görmediklerini söyledi. Bunun üzerine Habil Bardakçı, internet üzerinden taşı araştırmaya başladı.

İnternet üzerinde çıkan görsellerin kendi ellerinde olan taşa benzediğini iddia eden baba Şemseddin Bardakçı, 5 milyon TL'den satışa verdi.

Baba Bardakçı, taşın yetkililerce incelemesini isteyerek, "Muş'un Cevizlidere köyünde ikamet ediyorum. Oğlum yaylada hayvanları otlatırken farklı bir taş bulup eve getirdi. Taşı bulduğu zaman yanık olduğunu görüyor ve eve getiriyor. Taşı fark edince merak edip kırıyor. Taştan yayılan koku nedeniyle çocuk baş ağrısı geçiriyor.
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Tarlada buldu, satışa koydu: Tam 5 milyon TL!

Taşı eve getirdiğinde bana olayı anlattı, biz de taşı kendimizce inceledik. Gerçekten de göktaşına benziyor. Bu taşın yetkililerce incelenmesini istiyoruz. Göktaşının değerli bir taş olduğunu biliyoruz. Komşu ilimiz Diyarbakır'da bulunan göktaşı için 4 milyon istediler, ben de kendi göktaşımı 5 milyon liradan satışa sunuyorum" dedi.

Arabanın değeri ne bilmiyorsan, biz biliyoruz.

Habil Bardakçı da bölgeye ait olmayan farklı bir taş bulduğunu söyledi.

Bardakçı, "Taşı kırdım ve yayılan koku beni etkiledi. Kısa süreliğine baş ağrısı geçirdim. Taşı aileme gösterdim, onlar da hayretle karşıladı.
Köyde ilk defa böyle bir taşa denk geldiklerini söylediler. İnternetten araştırdık ve gerçekten de göktaşına benziyordu" diye konuştu.

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