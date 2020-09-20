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Gündem Tarlada bulduğu taşı gözü gibi saklıyor! 'Çalınır diye...'
Gündem

Tarlada bulduğu taşı gözü gibi saklıyor! 'Çalınır diye...'

Sivas’ın Altınyayla ilçesinde bir çiftçinin bulduğu taş ilçede heyecana neden oldu.

Yeniakit Publisher
2020-09-20 16:18:00 -
Tarlada bulduğu taşı gözü gibi saklıyor! 'Çalınır diye...'

Sivas’ın Altınyayla ilçesinde yaşayan Muhsin Mermer, buğday tarlasında bulduğu bir taşla hayatını değişti.

70 yaşındaki Mermer, 59 kilogram ağırlığındaki taşın göktaşı olabileceğini düşünüyor.

Taşı çalınma ihtimaline karşın yanından hiç ayırmayan yaşlı adam, ilçeyi heyecanlandırdı.

Taşın maddi bir değeri olacağını düşünen Mermer, heyecandan uyuyamadığını söyledi.

Mermer yaptığı açıklamada, ‘Taşı herkese gösterdim. Taşın büyük para edeceğini düşünüyoruö. Benim 100 bin lira borcum var. Onu kapattıktan sonra kalan parayı fakire dağıtacağım. Bu taş araziye uygun değil. Bunun göktaşı olduğunu düşünüyorum’ dedi.

Muhsin Mermer'in eşi Döndü Mermer ise taşın çalınmasından korktuklarını söyleyerek "Eşim ile taşı odamızda saklıyoruz. Çalınmasından korkuyoruz” dedi.

 

 

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