Tarlada 3 markette 30 TL!

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde elma hasadı çiftçilerin önemli gelir kaynaklarından biri. Çiftlikten hale veya meyve suyu fabrikalarına götürülen elmalar 3 ila 5 TL arasında alıcı buluyor.

Doğanşehir Ziraat Odası Başkanı Burhan Tanışık, ilçede soğuk hava depolarının olmaması nedeniyle çiftçinin kazanamadığını söyledi.

Hasadın devam ettiğini belirten Tanışık, mutlaka ilçelerinde bir soğuk hava deposunun yapılması gerektiğini söyledi. Bu sorunun çözülmemesi durumunda elmaların para etmeyeceğini ifade eden Tanışık, “Şuanda ölü fiyatına meyve suyu fabrikasına veriyoruz. Bunun yanı sıra yakın illere de satışımız sürüyor. Bizim elmanın aroması ve rengi hiçbir yerde yok ama sahibi de yok. Biz bu elmaları değerlendiremiyoruz” ifadelerini kullandı.

"BU OLMASA KALANI DA GİDECEK"

Önceki dönemlerde 28 bin ton olan elmanın rekoltesinin bu sene 20 binlere kadar düştüğünü söyleyen Başkan Tanışık, “Böyle giderse 1-2 seneye daha da düşer rekolte. Bu nedenle yetkililerden canı gönülden soğuk hava deposu yapılmasını istiyoruz Bu olmasa kalanı da gidecek” dedi.

Bu sene kaliteli ürünlerin olduğunu belirten Tanışık, tarla ile markette yaşanan fiyat farkının kapanması için çiftçinin soğuk hava deposu sorunun çözülmesi gerektiğini belirtti. Bu konuda Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın kendilerine söz verdiğini hatırlatan Tanışık, önümüzdeki dönemde bu sorunun ortadan kalkacağına inandığını belirtti.

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