Tarkan'dan "yuh" dedirten "deprem" çıkışı! Hadi oradan pişkin

Kaz Dağları ile ilgili yapılan ‘doğa katliamı’ provokasyonuna destek veren, ancak daha sonra Kaz Dağları’ndan villa satın aldığının ortaya çıkmasıyla samimiyetsizliği gözler önüne serilen şarkıcı Tarkan, şimdi de deprem üzerinden halkı kutuplaştırmaya çalıştı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Tarkan, "Yetkililerden kimse samimi bir üzüntüyle elini kalbine, vicdanına koyup kabul etmiyor bu sonucun hatalarını, ihmalkarlığını. Aksine binlerce insanın ölümünden sorumlu olanlar değil yardıma koşanlar ateşe veriliyor. İnanılır gibi değil… Çok yazık… Milletimiz bunu hak etmiyor" diyerek manipülasyon ve provokasyona soyundu.