Tarkan’dan sonra Gülşen’in İzmirlilere maliyeti dudak uçuklattı!
CHP'Lİ İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşın parasını sanatçılar için saçtığı bir kez daha belgelendi! İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü etkinlikleri kapsamında geçtiğimiz yıl konser veren Tarkan'a Büyükşehir'in kasasından ses, ışık ve sahne giderleri ile birlikte 23 milyon 540 bin lira verilmesinin yankıları sürerken Gülşen'e için de yılbaşı konseri için 10 milyon 277 bin 50 lira para harcandığına dair belgeler ortaya çıktı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sadece iki konser için 33.5 milyon lira harcamış.
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kasasından Gülşen için 10 milyon lira çıkmış!
İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü etkinlikleri kapsamında geçtiğimiz yıl konser veren Tarkan'a Büyükşehir'in kasasından ses, ışık ve sahne giderleri ile birlikte 23 milyon 540 bin lira verildiği ortaya çıkmıştı.
CHP'li Başkan Tunç Soyer'in 'Sponsor karşıladı. Belediye kasasından bir kuruş çıkmadı' dediği konser masraflarının Büyükşehir Belediyesinin Fuarcılık şirketi İZFAŞ tarafından ödendiği anlaşıldı. Böylece Tunç Soyer'in yalan söylediği belgelerle kanıtlanmış oldu.
BİR GECE İÇİN DUDAK UÇUKLATAN RAKAM
SABAH'ın ulaştığı belgelere göre 31 Aralık 2022'de yılbaşı konseri için şarkıcı Gülşen'in Büyükşehir Belediyesi'nden 3 milyon 30 bin lira ücret aldığı ortaya çıktı.
Ayrıca Gülşen'in yılbaşı konseri kapsamında teknik organizasyon ve kulis ihtiyaçlarının karşılanması, kiralama ve hizmet alımı işi için 7 milyon 247 bin 50 lira ödendiği belirlendi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi kasasından Gülşen yılbaşı konseri için 10 milyon 277 bin 50 ödenmiş oldu.
Tüm konser masraflarını Büyükşehir Belediyesinin Fuarcılık şirketi İZFAŞ karşılamış oldu.
GÜLŞEN 30 AĞUSTOS'TA İSTANBUL'DA KONSER VERECEK
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Gülşen konseri ile kutlayacağını açıkladı.
Ekrem İmamoğlu'nun belediye kasasından Gülşen'e ne kadar ödeme yapacağı merak konusu oldu.