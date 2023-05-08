Tarkan'dan büyük yüzsüzlük

Erzurum’da, esnaf ziyaretinden sonra otobüsü keyfince durdurarak Havuzbaşı toplanma alanında konuşmaya başlayan, kendisine yönelik protestolar karşısında da protestocuları kışkırtıcı ifadeler kullanan Ekrem İmamoğlu’nun ucuz numarasına şarkıcı Tarkan’dan destek geldi.

AK Parti muhalifliği gözlerini kör eden Tarkan, mağdur ayaklarına yatan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na geçmiş olsun dileklerini iletti.

Tarkan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Geçmiş olsun Sayın Ekrem İmamoğlu. Ne kadar üzücü ki kardeş kardeşe düşman edildi memleketimizde. Çok yazık… Şimdi bu ayıbı düzeltme, buna neden olanlara ‘dur’ deme zamanı. Tekrar ‘birlik’ olma zamanı” ifadelerini kullandı.



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