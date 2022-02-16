Tarkan Türkçeyi katletti

Tarkan, yakın zamanda yayınlayacağı albümünden "Geççek" şarkısının klibinden bir kısmı takipçileriyle paylaştı.

Fakat şarkıdan çok ismi sosyal medyada büyük tartışma konusu oldu. Dinleyenler ise neden 'Geçecek' yerine 'Geççek' kullanıldığına anlam veremedi.

Daha sonra Tarkan'a sosyal medyadan “Türkçeyi katletme Tarkan”, “Böyle şarkı ismi olur mu?” tepkileri geldi.

Hürriyet Kelebek yazarları ise "Kelimenin doğrusu tabii ki “geçecek”. Arada “geçicek” diye de yanlış yazıldığı olur. Ama “geççek” olarak söylenecek halini ilk kez duyuyoruz. Mesele TDK’nın..." yorumunu yaptı.