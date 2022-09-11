Tarkan konserine yandaş Teyit'ten yalanlama!
CHP'li Tunç Soyer'in organizesinde İzmir Kurtuluş Meydanı'nda sahne alan Tarkan'ın konserine 2 milyon kişinin katıldığı iddiası, yandaş teyit.org tarafından yalanlandı.
Yeniakit.com.tr
İzmir Kurtuluş Meydanı'nda vereceği konser öncesinde alandan sökülen ağaçlara tek kelime etmeyen Tarkan, planlandığı üzere sahne alarak samimiyetsizliğini ispatladı.
Öte yandan konserde konuşan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ecdad Osmanlı'ya kinini kustu.
İzmir'deki Tarkan konseri birçok tartışmayı beraberinde getirirken, Vikipedi konsere 2 milyon kişinin katıldığını yazdı.
Teyit.org yalanladı
Tarihin en kalabalık ücretsiz halk konseri diye kabartılan etkinliğe ilişkin yandaş teyit.org'dan yalanlama geldi.
Teyit.org, Vikipedi'nin güvenilir bir kaynak olmadığını, tüm internet kullanıcılarının içerikleri düzenleyebildiği sitede kaynakların bağımsız ve gönüllü editörler tarafından kontrol edildiğini söyledi.
Etkinliklere katılım sayısını tahmini olarak ölçebilen bir internet sitesinden yararlandığını belirten teyit.org, bu araç sayesinde alanı işaretleyerek konsere yaklaşık 350 bin kişinin katıldığını yazdı.