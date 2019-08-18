0553 313 94 23

Tarkan, Kaz Dağları'ndaki villasından Kaz Dağları için şarkı yaptı!

Şarkıcı TarkanKaz Dağları'yla ilgili yeni bir şarkı yayınladı. Ancak şarkıyı kendisi söylemek yerine Boğaziçi Caz Korosu'ndaki gençlere söyletti.

18 Ağustos 2019 Pazar 20:42
Tarkan, Kaz Dağları'ndaki villasından Kaz Dağları için şarkı yaptı!

Kaz Dağları'nda devam eden madencilik faaliyetlerine karşı başlatılan kışkırtmalar sürüyor. 

Tarkan, Kaz Dağları için yeni bir şarkı yayınladı. Söz ve müziği kendisine ait olan Tarkan, kendisi söylemekten çekinerek şarkıyı Boğaziçi Caz Korosu'ndaki gençlere söylettirdi.

Tarkan şarkıyı sosyal medya hesabından, "Bir olur geliriz üstesinden, her şey mümkün eğer inanırsan" mesajıyla paylaştı.

Tarkan'ın Kaz Dağları'nda villası var

Kaz Dağları'yla ilgili tepkisi samimi bulunmayan Tarkan, 2010 yılında Kaz Dağları'ndan kendine villa satın aldığı ortaya çıkmıştı. Hatta o dönem yer alan haberlerde Tarkan'ın bu yatırımı, "Birçok ünlü oyuncunun tercih ettiği ve adı Tuncel Kurtiz'le özdeşleşen Balıkesir'in doğa harikası Kaz Dağları'ndan bir villa satın alan Tarkan, kesenin de ağzını açtı. Doğaya ve hayvanlara düşkünlüğü ile tanınan dünyaca ünlü şarkıcı, yeni evi için 400 bin euro ödedi. Yemyeşil ormanlarla çevrili, aynı zamanda deniz manzaralı villayı görür görmez almaya karar veren Tarkan, müzik çalışmalarından arta kalan zamanı burada değerlendirecek." ifadeleriyle haberleştirilmişti.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 20:42
  1. Balıkesir
  2. Tarkan Tevetoğlu
  3. Tarkan
  4. Kaz Dağları şarkı
  5. Boğaziçi Caz Korosu
  6. uyan şarkı
  7. Kaz Dağları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Manisa FK hazırlık maçında Buca’yı 2-0 yendi
    1. Manisa FK hazırlık maçında Buca’yı 2-0..
    2. İzmir'deki orman yangını
    3. 'Kullan at' taktiği! "FETÖ,..
    4. Trafiğe takılan hakem,..
    5. Elazığ şehitleri için mevlit
    6. Tokat’ta iki gurup arasında kavga: 4..
    7. Kafasına kaya parçası düşen genç..
    8. Başkan Erdoğan'dan Kamal'a tebrik!
    9. İzmir’de iki köy yangın nedeni ile..
    10. Erdoğan'dan dünya şampiyonu güreşçiye..
    11. Futbol: TFF 1. Lig
    12. Süper Lig: Konyaspor: 0 - MKE..
    13. TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 2 -..
    14. Futbol: Süper Lig
    15. Mukteda Sadr’dan kritik uyarı: Yeni..
    16. Fenerbahçe, Gazişehir Gaziantep maçına..
    17. Eşiyle tartıştı, nehre atladı
    18. Chelsea ile Leicester City yenişemedi
    19. ’Mersin Nefes İstiyor’ projesi
    20. Semih Saygıner gösterisine yağmur..
    21. Karadeniz bağlantı yolunda trafik..
    22. Yeniakit.com.tr'ye duyurmuşlardı.....
    23. Ziynet eşyası çalan hırsızlar yakalandı
    24. Küf kokusuna ne iyi gelir? Küf kokusu..
    25. Honduras’ta futbol maçında kan aktı: 3..
    26. Zengibar Karakucak Güreşleri yapıldı
    27. Meteoroloji'den İmamoğlu'na cevap!
    28. Afgan cinayetiyle ilgili 2 kişi..
    29. Muz uzun süre nasıl saklanır? Muzu..
    30. Yargıtay Başkanı Cirit'ten "adli yıl..
    Kılıçdaroğlu, Türkiye ve Katar ordusunun iş birliğinden rahatsız oldu! “50 milyon dolar toplayacağım”
    Kılıçdaroğlu, Türkiye ve Katar ordusunun iş birliğinden rahatsız oldu! “50 milyon dolar toplayacağım”
    Dünyaya duyurdular: Suudi Arabistan'daki havalimanı vuruldu
    Dünyaya duyurdular: Suudi Arabistan'daki havalimanı vuruldu
    'Tren istasyonu sandım' dedi! Vatandaş cevabı yapıştırdı
    'Tren istasyonu sandım' dedi! Vatandaş cevabı yapıştırdı
    Meral Akşener'e soğuk duş! ABD bağlantıları ifşa oldu
    Meral Akşener'e soğuk duş! ABD bağlantıları ifşa oldu
    Denizli'de ortalık karıştı! Polis ünlü futbolcuyu gözaltına almak istedi
    Denizli'de ortalık karıştı! Polis ünlü futbolcuyu gözaltına almak istedi

    Günün Karikatürü

    18 Ağustos 2019
    Rasim Ozan Kütahyalı sessizliğini bozdu: Eşeklik yaptım
    Rasim Ozan Kütahyalı sessizliğini bozdu: Eşeklik yaptım
    Elon Musk'tan çılgın teklif! Oraya nükleer bomba atalım
    Elon Musk'tan çılgın teklif! Oraya nükleer bomba atalım