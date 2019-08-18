Tarkan, Kaz Dağları'ndaki villasından Kaz Dağları için şarkı yaptı!

Kaz Dağları'nda devam eden madencilik faaliyetlerine karşı başlatılan kışkırtmalar sürüyor.

Tarkan, Kaz Dağları için yeni bir şarkı yayınladı. Söz ve müziği kendisine ait olan Tarkan, kendisi söylemekten çekinerek şarkıyı Boğaziçi Caz Korosu'ndaki gençlere söylettirdi.

Tarkan şarkıyı sosyal medya hesabından, "Bir olur geliriz üstesinden, her şey mümkün eğer inanırsan" mesajıyla paylaştı.

Tarkan'ın Kaz Dağları'nda villası var

Kaz Dağları'yla ilgili tepkisi samimi bulunmayan Tarkan, 2010 yılında Kaz Dağları'ndan kendine villa satın aldığı ortaya çıkmıştı. Hatta o dönem yer alan haberlerde Tarkan'ın bu yatırımı, "Birçok ünlü oyuncunun tercih ettiği ve adı Tuncel Kurtiz'le özdeşleşen Balıkesir'in doğa harikası Kaz Dağları'ndan bir villa satın alan Tarkan, kesenin de ağzını açtı. Doğaya ve hayvanlara düşkünlüğü ile tanınan dünyaca ünlü şarkıcı, yeni evi için 400 bin euro ödedi. Yemyeşil ormanlarla çevrili, aynı zamanda deniz manzaralı villayı görür görmez almaya karar veren Tarkan, müzik çalışmalarından arta kalan zamanı burada değerlendirecek." ifadeleriyle haberleştirilmişti.