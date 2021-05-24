Tarımsal üretimde Avrupa’da 1 numarayız

Hakkı Bilir İstanbul

Dünya Bankası’nın ve Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) hazırladığı raporlar, “Saman ithal ediyoruz” diyenlerin algı operasyonunu çürüttü. AK Parti iktidarlarının, Türkiye’yi, tarımsal ürünlerin yurtiçi hasılasına katkısında Avrupa’da 1’inci, dünyada 7’nci sıraya yükselttiğini söz konusu raporlar kayıt altına aldı.

Ülkemiz son 18 yılda, 19.9 milyar dolar buğday ithal ederken karşılığında ise 32.9 milyar dolar buğday ve buğday ürünü ihracatı gerçekleştirdi. Türkiye tarımsal ürünlerin ihracatından son üç yılında dış ticaret fazlası verdi.

Avrupa’da bir numarayız

Son 18 yılda Türkiye’ye çağ atlattıran AK Parti, ülkemizi tarımsal üretim ve kalkınma noktasında da dünya devleriyle boy ölçüşür hale geldi. Verimli ovaları, sulak alanları olmasına rağmen AK Parti öncesinde tarımsal üretimde kendisine bile yetemeyen Türkiye, bugün tüm dünyaya tarım ürünlerini işlenmiş olarak ihracat ediyor.

Dünya Bankası’nın ve Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) hazırladığı raporlamalar Türkiye’nin başarısını rakamsal olarak tescilliyor. 2002 yılında, ülkemiz tarımsal üretimin gayri safi yurtiçi hasılaya katkısı bakımından İtalya, Fransa ve İspanya’nın ardından dördüncü sırada yer alıyordu.

AK Parti iktidarının tarımsal yatırımlara verdiği ağırlık sonucu liste tersine döndü. Günümüzde Türkiye, 48.5 milyar dolar ile 1. sıraya yükseldi.

32 milyar dolar ihracat

Türkiye coğrafi olarak tarımsal üretime elverişli bir ülke olmasına rağmen AK Parti öncesindeki ilgisizlik nedeniyle hiçbir skalada yer alamıyordu. 2005 yılına gelindiğinde ise Türkiye tarımsal üretimin ülke içi ekonomisine katkı oranında dünyada 7. sıraya yükseldi. Türkiye’nin buğday ithal etmesini de bağlamından kopartanları, raporlardaki veriler yalanladı. Türkiye son 18 yılda 19.9 milyar dolar buğday ithal ederken, karşılığında 32.9 milyar dolarlık mamül madde ihraç etti. Yani Türkiye tarımsal sanayide de büyük bir ivme mesafe almış oldu.

Dış ticaret fazlası

Türkiye 2002 yılından bu yana tarımsal ürünlerin ihracatından bütçe fazlası verirken, son üç seneyi de aynı başarıyla tamamladı. Ülkemiz, 2018 yılında 19.3 milyar dolar tarımsal ihracat yapan Türkiye, 4.9 milyar dolar dış ticaret fazlası verdi.

2019’da 19.7 milyar dolar ihracat yapan ülkemiz 5 milyar dolar fazla verdi. 2020 yılında ise 20.7 milyar dolar ihracat yapan Türkiye, 5.5 milyar dolar dış ticaret fazlasıyla dönemi kapattı.