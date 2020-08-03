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Ekonomi

Tarımsal sulama borçlarına yeniden yapılandırma

TEDAŞ, tarımsal sulama borçlarının yeniden yapılandırılması kapsamında, 22 bin 15 abonesinin 493 milyon 316 bin 464 liralık borcunu yeniden yapılandırdı.

Yeniakit Publisher
2020-08-03 10:32:00 -
Tarımsal sulama borçlarına yeniden yapılandırma

Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ), 2021 Eylül sonuna kadar borcunu yapılandırmak için başvuran abonelerin borçları vade farksız ve yılda bir kez ödeme yapmak koşuluyla 3 taksit olarak yapılandırılıyor. TEDAŞ, tarımsal sulama borçlarının yeniden yapılandırılması kapsamında, 22 bin 15 abonesinin 493 milyon 316 bin 464 liralık borcunu yeniden yapılandırdı. 39 bin 169 abonenin yapılandırma çalışmaları ise sürüyor. Borcunu yeniden yapılandıran abonelerin ilk taksit ödemeleri, 2021 Ekim’de başlayacak.

TEDAŞ’ın tarımsal sulama abone grubundan 61 bin 184 aboneden 2 milyar 14 milyon 805 bin 873 lira anapara alacağı bulunuyor.

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