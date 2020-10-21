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Aktüel Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi ağustosta arttı
Aktüel

Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi ağustosta arttı

Yeniakit Publisher
2020-10-21 10:27:36 -
Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi ağustosta arttı

ANKARA (AA) - Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE), ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,11, bir önceki aya göre yüzde 1,43 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin Tarım-GFE verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks ağustosta bir önceki aya göre yüzde 1,43, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 5,43, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,11 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 8,12 artış gösterdi.

Ana gruplar itibarıyla ağustosta bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi yüzde 1,39, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi yüzde 1,66 yükseldi.

Yıllık bazda tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi yüzde 7,5, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi de yüzde 11,92 arttı.

- Alt gruplar

Yıllık bazda en fazla azalış yüzde 7,63 ile veteriner harcamaları alt grubunda görüldü.

Ağustosta geçen yılın aynı ayına göre azalış gösteren diğer alt gruplar ise yüzde 2,12 ile tarımsal ilaçlar oldu. Bu dönemde en fazla artış yüzde 21,82 ile makine bakım masrafları, yüzde 10,37 ile hayvan yemi ve 9,73 ile diğer mal ve hizmetler alt gruplarında gerçekleşti.

Aylık en fazla artış yüzde 0,05 ile tohum ve dikim materyali alt grubunda kaydedildi.

Bir önceki aya göre en az artış gösteren diğer alt gruplar ise yüzde 0,58 ile tarımsal ilaçlar ve yüzde 0,95 ile diğer mal ve hizmetler oldu. Ağustosta artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla yüzde 4,01 ile makine bakım masrafları, yüzde 3,61 ile veteriner harcamaları ve yüzde 2,58 ile bina bakım masrafları olarak kayıtlara geçti.




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