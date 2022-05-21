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Ekonomi Tarımsal destek ödemeleri yattı mı? Balıkçılık destekleri ne zaman yatacak?
Ekonomi

Tarımsal destek ödemeleri yattı mı? Balıkçılık destekleri ne zaman yatacak?

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, merakla beklenen müjdeli haberi duyurdu. Bakan Kirişçi’nin sosyal medya hesabından yaptığı çıklama sonrası tarımsal destek ödemeleri yattı mı? Balıkçılık destekleri ne zaman yatacak? soruları da bir hayli araştırılır oldu. Peki Deniz ve iç su balıkçı gemileri için ödenen destekler yattı mı?

Yeniakit Publisher
2022-05-21 08:37:00 - 2022-05-21 08:38:19
Tarımsal destek ödemeleri yattı mı? Balıkçılık destekleri ne zaman yatacak?

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Tarımsal Destekleme Ödemeleri ile ilgili binlerce kişiyi sevindirecek haberi sosyal medya hesabından verdi. Twitter hesabından açıklama yapan Kirişci şu ifadeleri kullandı: Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması Desteği; 18 milyon 635 bin 700TL. Kırsal Kalkınma Desteği; 6 milyon 778 bin 835 TL. Toplamda 25 Milyon 414 Bin 535 TL'lik Tarımsal Destekleme Ödemeleri'ni bugün üreticilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı olsun."

Bakan Kirişçi, söz konusu desteğin ayrıntılarına da yer verdi. Deniz ve iç su balıkçı gemileri için ödenen destekleme miktarları şöyle:

0-4,99 metre: 1000 TL

5,0-7,99 metre: 1250 TL

8,0-9,99 metre 1350 TL

10,0-11,99 metre 1450 TL

 

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