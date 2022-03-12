Tarımsal destek ödemeleri son dakika hesaplara yattı mı? Mazot ve gübre desteği, tarla parası ne zaman yatacak?

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 58 milyon 899 bin 579 liralık tarımsal destekleme ödemelerinin çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandığını açıkladı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi: "58 milyon 899 bin 579 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun. 'Hastalıktan Ari İşletme Desteği' 33 milyon 13 bin 500 TL, 'Lisanslı Depoculuk Desteği' 23 milyon 380 bin 885 TL 'Kırsal Kalkınma Desteği 2 milyon 505 bin 194 TL."

Mazot Gübre desteği ne zaman yatacak?

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarımsal destekleme ödemelerinin 8 Mart 2022 tarihi itibariyle TC Kimlik Numarasına göre çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandığını bildirdi. Buna göre;

T.C. Kimlik Numarasının son hanesi " 0-2 " olan üreticilerimizin 08 Mart 2022 Cuma Salı günü saat:18:00 itibariyle,

T.C. Kimlik Numarasının son hanesi " 4-6 " olan üreticilerimizin 11 Mart 2022 Cuma günü saat:18:00 itibariyle,

T.C. Kimlik Numarasının son hanesi " 8 " olan üreticilerimizin 18 Mart 2022 Cuma günü saat:18:00 itibariyle,

Ödemeleri T.C. Ziraat Bankası hesaplarına aktarılacak.

Mazot ve gübre destek ödemesi ne kadar yatacak?

Mazot ve gübre desteği kapsamında 4 milyar 675 milyon 260 bin 816 lira ödeneceğini aktaran Kirişci, yem bitkileri desteği kapsamında 852 milyon 701 bin 630 lira, hububat, baklagiller ve dane mısır desteği kapsamında 48 milyon 417 bin 432 lira, sertifikalı tohum kullanım desteği kapsamında 5 milyon 567 bin 53 lira ve sertifikalı fidan üretim desteği kapsamında 4 milyon 451 bin 893 lira ödeme yapılacağını kaydetti.