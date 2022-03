TARIMKON’dan düşük enflasyon için öneri

YENİ AKİT ANKARA

TARIMKON Başkanı Hakan Yüksel yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de ve dünyada tarım ve gıda ürünleri fiyatlarındaki yukarı doğru hızlı artışından dolayı meydana gelen gıda enflasyonun son yıllarda gündem de birinci sıraya çıktığını vurguladı. Enflasyon paketinin içindeki gıda ağırlığının yüzde 25-30 arasında olduğuna işaret eden Yüksel, "Bu oran düşünüldüğünde devletimizin açıkladığı enflasyon rakamlarının düşmesi gıda fiyatlarının düşmesiyle mümkün olacaktır. FAO 2003-2021 gıda fiyat endekslerine bakarsanız dünyada sürekli artışın devam ettiğini görüyoruz. Pandemi ile artış endeksi 91'den 113'e çıkmıştır. Türkiye'de ise salgının etkisiyle 2020'nin ikinci çeyreğinde gıdada TÜFE'nin genel TÜFE'nin üzerine çıkması ve salgın boyunca bu açığın artarak devam etmesi 2020 gıda enflasyonunun göstergesi olmuştur" dedi.

Başkan Yüksel, Türkiye'nin gündemine giren gıda fiyatları enflasyonun sistematik ve çok yönlü bir yaklaşımla analizine ihtiyaç duyulduğuna dikkati çekerek, gıda ve alkolsüz içeceklerin, tüketici sepetinde 133 ürün çeşidiyle tüketim harcamalarında yüzde 25,9'luk paya sahip olduğunu ifade etti. Yüksel, "Bu ürünler üzerinde tarımsal planlamaya ihtiyaç olduğu ortadadır. Her yıl sektör temsilcileri, halk, sivil toplum kuruluşları ve devletin her mevkiinden her bir birey bunu biliyor sürekli her ortamda konuşuluyor ama kimse bir şey yapmıyor" ifadelerini kullandı.