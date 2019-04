"Tarımın sürdürebilirliği için sigorta şart"

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM), tarım faaliyetlerinin sigortasız sürdürülmesinin artık mümkün olmadığını vurgulayarak, mevcut iklim koşullarında tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilmesi için sigortanın şart olduğunu açıkladı.

Tarım Sigortaları Havuzu’ndan (TARSİM) yapılan açıklamada, Türkiye’nin de içinde yer aldığı Akdeniz Havzası’nın, küresel iklim değişikliğine karşı yerkürenin en hassas bölgelerinden olduğuna, buna bağlı olarak ortaya çıkan etkilerin, her geçen yıl biraz daha fazla hissedildiğine ve bundan en çok zarar gören alanlardan birinin tarım olduğuna dikkat çekilerek, şu ifadelere yer verildi: "Bu yılın başından itibaren ülkemizin hemen hemen her bölgesinde meydana gelen çeşitli afetler nedeniyle hepimizi derinden yaralayan can kayıpları yaşanmış ve tarımsal alanlar ciddi düzeyde zarar görmüştür. Antalya’da hortum ve fırtına sebebiyle seralar ve açık alanda turunçgiller, Mersin, İzmir ve Hatay’da sel-su baskını nedeniyle ıspanak, buğday ve narenciye ağırlıklı olmak üzere pek çok ürün, Malatya’da don sebebiyle kayısı, Manisa’da önce dolu, takip eden günlerde ise don sebebiyle üzüm, Adana ve Mersin’de dolu nedeniyle şeftali, nektarin ve erik grubu meyveler etkilenmiştir.

Bu yıl tüm tarım sigortası branşlarında alınan ihbar adetleri, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artış göstererek 114 bin adedi geçmiş, bunun neredeyse 60 bine yakınını bitkisel ürün ile sera sigortası branşları oluşturmuştur. İhbar nedenlerinde; daha geniş alanları etkileyen don ile lokal düzeyde etkili olan dolunun yanı sıra, sel-su baskını ve fırtına, illerde Manisa, Malatya, Antalya, Mersin, ürünlerde ise kayısı, üzüm, portakal ve buğday ilk sıralarda yer almıştır. Tüm uyarılara rağmen hasarların ardından ne yazık ki geçtiğimiz yıllara benzer, yürek burkan görüntülerle karşı karşıya kalınmıştır. Sigortasını yaptıran üreticilerimiz, çok hızlı bir şekilde gerçekleştirilen ekspertiz çalışmaları ile hiçbir mağduriyet yaşamadan, hasarı karşılanarak hayatına kaldığı yerden devam ederken, sigortası olmayan üreticilerimiz ise bu afetler sonrasında, zor günler geçirmiştir. Bir kez daha hatırlatmak isteriz ki; üreticilerimizin ürünlerini, hayvanlarını doğal afetlere ve hiç beklenmedik risklere karşı koruyabileceği tek yol TARSİM’dir. Bu nedenle Tarım Sigortası kesinlikle ihmal edilmemelidir".