Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) tarafından hazırlanan, Avrupa Birliği tarafından desteklenen ’Tarımın Geleceği Emin Ellerde Projesi’ kapsamında, Alata Tarım Kampı başladı. Kamp kapsamında 10-14 yaş arasındaki öğrencilere sebze, meyve, süs bitkileri, turunçgil yetiştiriciliği, arıcılık ve bal üretimi konusunda eğitim verilecek.

MTSO tarafından hazırlanan, Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası ile Erdemli Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsünün destek verdiği proje, bugün hayata geçirildi. Çevresel duyarlılık ve iyi tarım uygulamaları konusunda farkındalık oluşturmayı hedefleyen program boyunca çocuklar çevre dostu üretim teknikleri ile ekimden hasada yetiştiriciliği öğrenecekler. Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü’nde gerçekleşecek programda uzmanlar sebze, meyve, süs bitkileri, turunçgil yetiştiriciliği, arıcılık ve bal üretimi konusunda çocuklara uygulamalı eğitim verecekler. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu desteği ile düzenlenecek ilk haftaki programın ardından, 24-28 Haziran ve 1-5 Temmuz tarihlerinde devam edecek programın sürdürülebilirliği, proje fikrini geliştiren MTSO tarafından sağlanacak. Programın açılışında konuşan MTSO Başkan Yardımcısı Hakan Sefa Çakır, projeyi hayata geçirmelerindeki asıl amacın çocuklara tarım bilincini kazandırmak olduğunu söyledi. Gelecekte Türkiye’yi şimdiki çocukların yöneteceğini kaydeden Çakır, "Hepimiz iyi bilmekteyiz ki dünyada artık bilinçli ve ilaçsız tarım çok değer kazanmaya başladı ve son yıllarda tarımın değeri her geçen gün arttı. Düzenlediğimiz tarıma dayalı kampta arıcık, fidecilik, süs bitkileri, narenciye ve sebze yetiştiriciliği gibi bilgilere sahip olmalarını sağlamak. Tarımın geleceği emin ellerde sloganı ile hayata geçirdiğimiz bu proje 24 Haziran başlayacak ve 5 Temmuz da sona erecek. 5’er gün sürecek olan tarım kampında her dönem için 25’er öğrenci eğitim alacak. Talep geldiği sürece bu uygulama aralıksız devam edecek’" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu desteği ile hayata geçirilen proje ile çocuklara çevresel duyarlılık ve iyi tarım uygulamaları konusunda farkındalık oluşturması hedefleniyor. Program boyunca çocuklar çevre dostu üretim teknikleri ile ekimden hasada yetiştiriciliği öğrenecekler. Öğrenciler ilk gün domates tohumunun toprakla buluşturulması, biber fidelerinin dikimi, narenciye bitkileri üzerine uygulamalı eğitim aldılar. Öğrenciler domates tohumunu toprakla buluşturdukları için heyecanlandıklarını, bir tohumdan yetişen bir fidenin 5 meyve verdiğini öğrendiklerini dile getirirken, evlerinin bahçesini burada öğrendiği bilgilerle daha da güzelleştireceğini dile getirdi.