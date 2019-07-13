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Tarımda uzmanlığa hibe desteği

Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Amasya, Düzce, İzmir ve Mardin’de uygulanacak kırsal kalkınmaya ilişkin projelerde 100 bin lira hibe desteği verilecek.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 11:09
Tarımda uzmanlığa hibe desteği

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Ellerin Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, 2019-2020 yıllarındaki pilot uygulama kapsamında Amasya, Düzce, İzmir ve Mardin’de kırsal alanda yaşayan veya yaşamayı taahhüt eden, tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri konularında yüksekokul veya üniversite mezunu olanlar, mahallinde uygulayacakları projelere 100 bin liraya kadar hibe alabilecek. Hayvansal ve bitkisel ürünler, su ürünleri, yöresel tarım ürünleri, tıbbi ve aromatik bitki üretimiyle bunların işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projeler karar kapsamında desteklenecek.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 11:09
  1. Düzce
  2. Mardin
  3. İzmir
  4. Amasya
  5. Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Ellerin Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı
  6. Resmi Gazete
  7. Cumhurbaşkanı Kararı
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