Tarımda büyük destek paketi açıklandı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üreticilere yönelik büyük destek paketini açıkladı. 3 farklı alanda üreticilere 972 milyon 436 bin TL ödenecek.

119 milyon TL çiğ süt desteği ödemesi bu akşam başlıyor, 253 milyon TL önümüzdeki hafta ödenecek.

Bakan Pakdemirli, "Bütçemizi zorladık. Eylül, Ekim, Kasım döneminde üretilen süte litre başına 10 kuruş olan desteği de 15 kuruşa çıkardık." dedi.

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