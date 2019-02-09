‘Tarımda Avrupa’da birinciyiz’

Ömer Faruk Şahin Ankara

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir programı kapsamında Kınık Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çiftçilerle bir araya geldi.

Tarımsal hasılada Türkiye’nin iyi bir noktada olduğunu ifade eden Pakdemirli, “Türkiye tarımsal hasılada Avrupa’da 1. sırada, dünyada ise 7. sırada. Bu başarı devletin değil sizlerin başarısı. Sizler akıllı olduğunuz, arazilerinizi doğru değerlendirdiğiniz için tarımda Türkiye birincidir” diye konuştu. Dövizdeki artışın maliyetleri artırdığını ifade eden Pakdemirli, “Tarım Kredi Kooperatifimizle konuştuk. Onlar geri çektiğinde diğerleri de çekiyor. Onlar da kâr gözetmeksizin çiftçimizi, köylümüzü rahatlatmak için her türlü emeği koydular” dedi.

‘Buğday üretimi ihtiyacı karşılıyor’

Tarım ve Orman Bakanlığı, ülkedeki buğday üretiminin ihtiyacı karşılamaya yettiği, ithal edilen buğdayın ise ihraç edilen ürünlerin ham maddesi olarak kullanıldığını açıkladı. Türkiye’nin yıllık buğday üretim miktarının ortalama 21 milyon ton, tüketim miktarının ise 19-20 milyon ton olduğu vurgulanan açıklamada, “Ülkemizin buğday üretimi tüketimimizi karşılamaya yetiyor” denildi. Açıklamada, “2002’den bugüne kadar 15 milyar dolarlık 54 milyon ton buğday ithalatına karşılık, buğday karşılığı olarak 27 milyar dolar tutarında 68 milyon ton ihracat gerçekleştirildi. Ülkemiz dünya un ihracatında 2005 yılından itibaren yıllara göre 1’inci ve 2’nci sıralarda yer aldı. Makarna ihracatında 2002 yılında 7’nci sırada yer alırken, 2005 yılından itibaren 2’nci sırada yer aldı” denildi.