Tarıma 2023 için ayrılan bütçe 133.7 milyar liraya yükseltildi

2022 yılı için bakanlığa 64.6 milyar lira ayrılmış ancak bu tutar ek bütçeyle yaklaşık 100 milyar liraya yükseltilmişti. 2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi’nde Orman Genel Müdürlüğü (OGM) için 13 milyar 1 milyon 194 bin lira, Devlet ve Su İşleri (DSİ) için 51 milyar 142 milyon 897 bin lira teklif edildi. Tarımsal destekleme ödemeleri için ise 54 milyar lira tahsis edilmesi öngörüldü. Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Genel Başkanı Mehmet Ali Ünal, tarım sektörünü regüle etmek için büyük bir organizasyon gerektiğini dolayısıyla da ciddi bir bütçeye ihtiyaç olduğunu söyledi. Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesinin 2021’de 60 milyar lira olarak belirlendiğini anımsatan Ünal, “Yani bir önceki yıla göre 2 kattan bir miktar daha artış olmuştur. Öncelikle temennimiz bütçenin eksiksiz olarak kabul edilmesidir” dedi.