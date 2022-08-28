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Ekonomi Tarım ve Orman Bakanlığının çalışmalarıyla içme suyunda kayıplar azalıyor
Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığının çalışmalarıyla içme suyunda kayıplar azalıyor

Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan çalışmalar neticesinde 2015’te yüzde 39 seviyesinde bulunan içme suyu sistemlerindeki kayıp oranı 2021’de yüzde 33.54’e geriledi.

Yeniakit Publisher
2022-08-28 16:31:00 -
Tarım ve Orman Bakanlığının çalışmalarıyla içme suyunda kayıplar azalıyor

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliğinin 2014 yılında yayınlanmasından itibaren, içme suyu sistemlerindeki su kayıplarının azaltılması için belediyeler tarafından yapılan çalışmalara hız verildi.

Eğitimler düzenlendi

Mevzuat gereğince 2023 yılına kadar büyükşehir ve il belediyeleri, su kayıplarını en fazla yüzde 30 seviyesine, ilçe ve belde belediyeleri ise en fazla yüzde 35 seviyesine indirmekle yükümlü tutulmuştu. 2014’ten bugüne kadar içme suyu sistemlerindeki su kayıp oranlarında azalma ve yapılan çalışmalar yıllık raporlamalar ile Tarım ve Orman Bakanlığınca takip ediliyor. Hedeflenen değerlere ulaşmak için planlanan çalışmalar ve maliyetleri de iş termin planları vasıtasıyla değerlendiriliyor. Bu süreçte, Su Kayıplarının Kontrolü El Kitabı ve Standart Su Dengesi Hesaplama Programı ve Türkçeye tercüme edilen EPANET Hidrolik Model Yazılımı ve Rehber Dokümanı hazırlanarak belediyelerin kullanımına sunuldu. Ayrıca belediyelere teknik destek sağlayacak eğitimler düzenlendi, bu çalışmalara daha etkin ve kapsamlı devam edilmesi kararlaştırıldı.

Belediyelere teşekkür

Yürütülen çalışmalar sonucunda 2015’te yüzde 39 olan su kaybı oranı ortalaması, 2021’de yüzde 33.54 seviyesine geriledi. Mevzuatın nihai hedefi olan yüzde 25’e ulaşılması halinde ise 10 milyon nüfuslu bir kentin 1 yıllık su ihtiyacına karşılık gelen su kaybının önüne geçilebilecek.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, içme suyu kayıp oranını yüzde 25’e düşürmeyi hedeflediklerini belirtti. Kirişci, bu süreçte su kayıplarını en aza indirmek için yoğun çaba sarf eden belediyelere teşekkür etti.

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