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Gündem Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan açıklama! Solak medyanın 'halk ekmek' yalanı patladı
Gündem

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan açıklama! Solak medyanın 'halk ekmek' yalanı patladı

Tarım ve Orman Bakanlığı "mobil araçlarda ve İBB’nin ekmek büfelerinde ekmek satışını yasakladı" iddiasını yalanladı. Bakanlığın açıklaması sonrası CHP ve yandaşlarının yalana dayalı algı operasyonu bir kez daha ellerinde patladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-22 15:07:00 -
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan açıklama! Solak medyanın 'halk ekmek' yalanı patladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, CHP'ye yakın sosyal medya ve basın yayın organlarında çıkan ’Tarım ve Orman Bakanlığı’nın belediyelere ait araçlarla ve belediyelerin kendi büfelerinde ekmek satışını yasakladı’ haberleri üzerine açıklama yaptı.

 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal medya mecralarında ve kimi basın yayın organlarında ’Tarım ve Orman Bakanlığı Mobil araçlarda ve İBB’nin ekmek büfelerinde ekmek satışını yasakladı’ iddiası adı altında yapılan haberler ve paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu iddialar kamuoyunu yanlış bilgilendirmekle birlikte Bakanlığımızı karalama maksadı taşımaktadır. Nitekim, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından 04.01.2012 tarihinde yayımlanan ’Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği’ ile tüketime sunulan ekmek, ekmek çeşitleri ve ekşi hamur ekmeklerinin tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretim, muhafaza, taşıma ve pazarlanmasına yönelik özellikler belirlenmiştir."

Bakanlık, söz konusu talimatın 21.01.2021 tarihinde ’Konutta Ekmek Üretimi Talimatı’ başlığı ile yayımlandığını belirterek, Bakanlığa ait İBB’nin mobil büfeler ile ekmek satışını yasaklayan bir talimatının söz konusu olmadığını vurguladı.

Murat Ongun nemalandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'ye karşı algı operasyonu yürüten solak medyanın yalan haberlerinden nemalanmayı es geçmedi.

Bakanlığın açıklamasına rağmen Ongun'un yalandan çıkar devşirmesi vatandaşların tepkisini çekti.

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