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Ekonomi Tarım ve Orman Bakanlığı’na personel alımı başladı
Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığı’na personel alımı başladı

Tarım ve Orman Bakanlığımız taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere toplam 1.800 adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

Yeniakit Publisher
2022-06-02 13:40:00 -
Tarım ve Orman Bakanlığı’na personel alımı başladı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre tercihlerin ÖSYM Başkanlığınca 2-9 Haziran 2022 tarihleri arasında alınması planlanmaktadır. Alınacak personel dağılımı aşağıda yer almaktadır.

 2022 YILINDA YAPILACAK PERSONEL ALIMI      SAYI

ZİRAAT MÜHENDİSİ  523

VETERİNER HEKİM     392

GIDA MÜHENDİSİ       135

ORMAN MÜHENDİSİ86

SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSİ       51

BALIKÇILIK TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSİ15

HARİTA MÜHENDİSİ7

AVUKAT        24

LABORANT   23

KİMYAGER    23

BİYOLOG        23

VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERİ      10

ZİRAAT TEKNİKER      10

VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYEN     3

ZİRAAT TEKNİSYEN   3

BÜRO PERSONELİ        182

ORMAN MUHAFAZA MEMURU       190

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ      100

TOPLAM         1.800

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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