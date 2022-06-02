Tarım ve Orman Bakanlığı’na personel alımı başladı
Tarım ve Orman Bakanlığımız taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere toplam 1.800 adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre tercihlerin ÖSYM Başkanlığınca 2-9 Haziran 2022 tarihleri arasında alınması planlanmaktadır. Alınacak personel dağılımı aşağıda yer almaktadır.
2022 YILINDA YAPILACAK PERSONEL ALIMI SAYI
ZİRAAT MÜHENDİSİ 523
VETERİNER HEKİM 392
GIDA MÜHENDİSİ 135
ORMAN MÜHENDİSİ86
SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSİ 51
BALIKÇILIK TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSİ15
HARİTA MÜHENDİSİ7
AVUKAT 24
LABORANT 23
KİMYAGER 23
BİYOLOG 23
VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERİ 10
ZİRAAT TEKNİKER 10
VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYEN 3
ZİRAAT TEKNİSYEN 3
BÜRO PERSONELİ 182
ORMAN MUHAFAZA MEMURU 190
KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ 100
TOPLAM 1.800
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