Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli personel alımları ne zaman, OGM iş ilanı başvuru şartları?
Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde taşra teşkilatında görev yapacak 1800 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Peki, hangi branşlarda personel alınacak? Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı KPSS şartı var mı?
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyenler güncel personel alımı ilanı olup olmadığını araştırıyor. Son olarak Tarım ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatında görevlendirmek için 1800 sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu. Peki, personel alımı başvuruları ne zaman?
Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli personel alımları ne zaman, OGM iş ilanı başvuru şartları?
Tarım ve Orman Bakanlığı'nda yapılan açıklamada, "Bakanlığımız taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere toplam 1800 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır. Tercihlerin ÖSYM Başkanlığınca 2-9 Haziran 2022 tarihleri arasında alınması planlanmaktadır" denildi. Alınacak personel dağılımı şöyle:
Ziraat Mühendisi 523
Veteriner Hekim 392
Gıda Mühendisi135
Orman Mühendisi 86
Su ürünleri Mühendisi 51
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi15
Harita Mühendisi 7
Avukat24
Laborant 23
Kimyager 23
Biyolog23
Veteriner Sağlık Teknikeri 10
Ziraat Teknikeri10
Veteriner Sağlık Teknisyeni 3
Ziraat Teknisyeni 3
Büro Personeli 182
Orman Muhafaza Memuru 190
Koruma ve Güvenlik Görevlisi 100
Başvuru işlemleri 2-9 tarihleri arasında ÖSYM'nin Aday İşlemleri yani AİS üzerinden yapılacak.