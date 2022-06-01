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Ekonomi Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli personel alımları ne zaman, OGM iş ilanı başvuru şartları?
Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli personel alımları ne zaman, OGM iş ilanı başvuru şartları?

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde taşra teşkilatında görev yapacak 1800 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Peki, hangi branşlarda personel alınacak? Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı KPSS şartı var mı?

Yeniakit Publisher
2022-06-01 10:40:00 -
Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli personel alımları ne zaman, OGM iş ilanı başvuru şartları?

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyenler güncel personel alımı ilanı olup olmadığını araştırıyor. Son olarak Tarım ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatında görevlendirmek için 1800 sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu. Peki, personel alımı başvuruları ne zaman?

Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli personel alımları ne zaman, OGM iş ilanı başvuru şartları?

Tarım ve Orman Bakanlığı'nda yapılan açıklamada, "Bakanlığımız taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere toplam 1800 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır. Tercihlerin ÖSYM Başkanlığınca 2-9 Haziran 2022 tarihleri arasında alınması planlanmaktadır" denildi. Alınacak personel dağılımı şöyle:

Ziraat Mühendisi 523

Veteriner Hekim                             392

Gıda Mühendisi135

Orman Mühendisi           86

Su ürünleri Mühendisi   51

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi15

Harita Mühendisi            7

Avukat24

Laborant             23

Kimyager            23

Biyolog23

Veteriner Sağlık Teknikeri            10

Ziraat Teknikeri10

Veteriner Sağlık Teknisyeni         3

Ziraat Teknisyeni             3

Büro Personeli  182

Orman Muhafaza Memuru         190

Koruma ve Güvenlik Görevlisi    100

Başvuru işlemleri 2-9 tarihleri arasında ÖSYM'nin Aday İşlemleri yani AİS üzerinden yapılacak.

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