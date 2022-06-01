Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyenler güncel personel alımı ilanı olup olmadığını araştırıyor. Son olarak Tarım ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatında görevlendirmek için 1800 sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu. Peki, personel alımı başvuruları ne zaman?

Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli personel alımları ne zaman, OGM iş ilanı başvuru şartları?

Tarım ve Orman Bakanlığı'nda yapılan açıklamada, "Bakanlığımız taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere toplam 1800 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır. Tercihlerin ÖSYM Başkanlığınca 2-9 Haziran 2022 tarihleri arasında alınması planlanmaktadır" denildi. Alınacak personel dağılımı şöyle:

Ziraat Mühendisi 523

Veteriner Hekim 392

Gıda Mühendisi135

Orman Mühendisi 86

Su ürünleri Mühendisi 51

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi15

Harita Mühendisi 7

Avukat24

Laborant 23

Kimyager 23

Biyolog23

Veteriner Sağlık Teknikeri 10

Ziraat Teknikeri10

Veteriner Sağlık Teknisyeni 3

Ziraat Teknisyeni 3

Büro Personeli 182

Orman Muhafaza Memuru 190

Koruma ve Güvenlik Görevlisi 100

Başvuru işlemleri 2-9 tarihleri arasında ÖSYM'nin Aday İşlemleri yani AİS üzerinden yapılacak.