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Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli personel alım başvuruları ne zaman yapılacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli personel başvuruları ne zaman? Tarım Bakanlığı'na sözleşmeli istihdam başvurularında tarih belli oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı personel alım haberini bekleyen binlerce vatandaşa müjdeyi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli verdi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2 bin 153 sözleşmeli personel istihdam edeceklerini bildirdi. Peki Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli personel alım başvuruları ne zaman yapılacak?

Yeniakit Publisher
2020-05-07 12:13:00 - 2020-05-07 12:27:10
Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli personel alım başvuruları ne zaman yapılacak?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "2 bin 153 sözleşmeli personel istihdamı için başvurular alınacak." diye duyuru yaptı. Bu müjdeli haber sonrası 'Tarım ve Orman Bakanlığı Sözleşmeli Personel başvuruları ne zaman ve nasıl yapılır?' soruları gündem oldu.

2 bin 153 sözleşmeli personel istihdamı için başvurular 15-22 Mayıs tarihleri arasında alınacak. Başvurular ile ilgili detaylar birazdan haberimizde olacak. 

 

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