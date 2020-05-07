Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli personel alım başvuruları ne zaman yapılacak?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "2 bin 153 sözleşmeli personel istihdamı için başvurular alınacak." diye duyuru yaptı. Bu müjdeli haber sonrası 'Tarım ve Orman Bakanlığı Sözleşmeli Personel başvuruları ne zaman ve nasıl yapılır?' soruları gündem oldu.

2 bin 153 sözleşmeli personel istihdamı için başvurular 15-22 Mayıs tarihleri arasında alınacak. Başvurular ile ilgili detaylar birazdan haberimizde olacak.