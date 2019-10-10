Orman Genel Müdürlüğü personel sıkıntısı nedeniyle 1146 kişilik sözleşmeli personel alacağını duyurmuştu. Söz konusu ilana ise adaylar 13 Eylül 23 Eylül 2019 tarihleri arasında başvuru yaptı. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı OGM alımı sonuçları açıklandı mı?

Orman Genel Müdürlüğü personel işe alımı için başvuruda bulunanlar bir süredir sonuçların açıklanmasını bekliyordu. Beklenen gelişme yaşandı ve OGM personel alım yerleştirme sonuçları açıklandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı OGM alımı sonuçları açıklandı mı?

Açılan adaylar 13 Eylül 23 Eylül 2019 tarihleri arasında başvuru yaptı. Yapılan incelemelerin ardından OGM 3 Ekim Perşembe günü personel alım yerleştirme sonuçları açıkladı.

OGM personel alımı yerleştirme sonuçlarına nasıl ulaşılır?

3 Ekim Perşembe günü açıklanan Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü personel alımı yerleştirme sonuçlarını e-devlet şifreniz ve TC kimlik numaranızla isealim.ogm.gov.tr adresinden sorgulayabilirsiniz. Bu arada posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır. Sözleşme imzalamaya hak kazanan adayların ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde Genel Müdürlüğü başvurması gerekmektedir.