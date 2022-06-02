Tarım ve Orman Bakanlığı memur alımları başladı mı? Tarım ve Orman Bakanlığı bin 800 personel kadro dağılımı!

Tarım ve Orman Bakanlığı 1800 personel alacak! Başvurular ne zaman, kadro dağılımı nasıl olacak? Tarım ve Orman Bakanlığı, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere toplam bin 800 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. KPSS-2022/8 Tarım ve Orman Bakanlığı alımları ne zaman? KPSS-2022/8 kadro dağılımı ve kontenjanları nedir?

Tarım ve Orman Bakanlığı KPSS-2022/8 Tercih Kılavuzu

Tarım ve Orman Bakanlığı KPSS alımları için lise, önlisans ve lisans mezunları arasından yapılacak. Adayların 2020 yılında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından Lise için P94, Ön Lisans için P93 ve Lisans için P3 puan türünden puan almış olmaları gerekmektedir. ÖSYM yayınladığı duyuruda, "Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2022/8 Tercih Kılavuzuna saat 10.00’dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir." ifadelerine yer verdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman?

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı tercih işlemleri 2 Haziran itibarıyla başlayacak. Tercihler 2-9 Haziran 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilebilecek. Paylaşıma göre, 523 ziraat mühendisi, 392 veteriner hekim, 135 gıda mühendisi, 86 orman mühendisi, 51 su ürünleri mühendisi, 15 balıkçılık teknolojisi mühendisi, 7 harita mühendisi, 24 avukat, 23 laborant, 23 kimyager, 23 biyolog, 10 veteriner sağlık teknikeri, 10 ziraat teknikeri, 3 veteriner sağlık teknisyen, 3 ziraat teknisyen, 182 büro personeli, 190 orman muhafız memuru ve 100 koruma ve güvenlik görevlisi personel alımı gerçekleşecek.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ