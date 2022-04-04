Tarım ve Orman Bakanlığı hibe destekleri ne zaman? Çiftçi hibe destekleri ne kadar?

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece; tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri gibi alanlardan yeni mezun kadınlara yönelik çalışma başlatacaklarını açıkladı. TBMM Fırsat Eşitliği Komisyonunda sunum yapan Işıkgece "Çiftçilerle yapılan anketlerde, kadınların kırsalda durması durumunda, erkeklerin de kaldığı görüldü. Bugüne kadar 44 kadın girişimciye 4,4 milyon TL’lik hibe gitti. Şimdi bunu 81 ile yayarak, 2024'e kadar 6 bin proje çıkaracağız. 600 milyon TL’lik bir bütçe ile, çiftçilerimize 100'er bin lira hibe vereceğiz. Bu projenin yayılmasını, örnek teşkil etmesi adına da son derece önemli görüyoruz” dedi.

Çiftçiye hibe desteği var mı?

Cumhurbaşkanı kararıyla boş bırakılan, atıl durumda olan veya nadasa bırakılan arazilerde hububat, baklagil ve ayçiçeği, kanola, soya, aspir gibi yağlı tohumlu bitki üretimine hibe desteği verilecek.

2022 yılı için uygulanacak hibe programı kapsamında, proje toplam bedelinin yüzde 75'ine kadar hibe desteği sağlanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tarım desteğini kimler alabilir?

Tarım desteklemelerden, ÇKS'de özlük, ürün, arazi bilgileri kayıtlı olan ve belirlenen havzalarda yer alan, arazilerde desteklemeye esas ürünleri ürettiği Tarım ve Orman Bakanlığı il ve ilçe müdürlüklerince tespit edilen ve belirlenecek yasal süre içinde destekleme başvurularını yapan kamu kurum ve kuruluşları hariç gerçek

Tarım ve Orman Bakanlığı hibe destekleri

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar ile Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarına %50 hibe desteği sağlanacaktır.

Tarım ve Orman Bakanlığı hibe destekleri ne kadar?

1- Tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar.

2- Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar

3- Yenilenebilir enerji kaynaklarından ısı ve/veya elektrik üreten üretim tesisleri yapımına yönelik yatırımlar

4-Su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar

5- Hayvansal ve bitkisel orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar

Ekonomik Yatırım konularında hibeye esas proje tutarı:

Hibeye esas proje tutarları; Yeni tesis başvurularında, 3.500.000 TL, tamamlama başvurularında 2.500.000 TL kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon başvurularında 2.000.000 TL'ye yükseltilmiştir.

- Hibeye esas proje tutarı alt limiti en az 250.000 TL'dir.

- Hibeye esas proje tutarının %50'sine hibe yoluyla destek verilecektir.

Ekonomik Yatırımlar İçin Başvuru Sahiplerinde Aranacak Özellikler:

A İş Planı Proje başvurularında çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine kayıtlı gerçek ve tüzel kişiler başvuru yapabilir. A iş planı kapsamında proje sunacakların son başvuru tarihinden önce en az bir yıldır söz konusu sistemlere kayıtlı olması gerekmektedir.

Kolektif, Limited ve Anonim Şirketler, Tarımsal Amaçlı Kooperatifler, Tarım Kredi Kooperatifleri, Tarım Satış Kooperatifleri, Islah Amaçlı Yetiştirici Birlikleri ve Tarımsal Üretici Birlikleri iktisadi teşekkülleri tüzel kişilik olarak başvurabilirler.